Wetter: Experten reiben sich die Augen bei dieser Prognose – „Wir mussten kurz ...“

April, April, macht was er will – eigentlich ist dieser Monat für extrem wechselhaftes und schnell umschlagendes Wetter berühmt. In diesem Jahr jedoch macht der April auf eine andere besondere Weise von sich reden.

Denn das Wetter im April 2020 ist vor allem sonnig und trocken. So sonnig und trocken, dass sich die Meteorologen von „Kachelmannwetter.com“ bei einer Prognose sogar verwundert die Augen rieben.

Wetter: Lange Trockenperiode deutet sich an – sogar im sonst nassen Hamburg

„Wir mussten kurz prüfen, ob da ein Fehler vorliegt“, schreibt das Wetter-Portal auf Twitter. „Und nein, das ist wirklich der Trend für das sonst oft nasse Hamburg.“ Und die Wettervorhersage für die als niederschlagsreich verrufene Nord-Metropole ist wirklich erstaunlich.

Wir mussten kurz prüfen, ob da ein Fehler vorliegt. Und nein, das ist wirklich der Trend für das sonst oft nasse #Hamburg.



https://t.co/JOi8wjxfvl /FR pic.twitter.com/EYUzyr0Yug — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) April 15, 2020

Für den Rest der Woche und auch die komplette nächste Woche sind im Hamburg strahlender Sonnenschein vorausgesagt, allenfalls ein paar kleine Wölkchen werden am Himmel zu sehen sein. Erst am darauffolgenden Montag (27. April) könnte es etwas zuziehen – der nächste Regen deutet sich erst am 29. April an.

Das ist jedoch keine ausnahmslos gute Nachricht. Zum einen kommt der Super-Sonne-April ausgerechnet in der Coronavirus-Zeit, in der die Menschen möglichst zuhause bleiben sollen und bei bestem Wetter zunehmende Verstöße gegen das Kontaktverbot befürchtet werden.

Supersommer 2019 wirkt weiter nach

Des Weiteren hat die Natur schon wieder bedenklich großen Durst. Der katastrophal trockene letzte Sommer wirkt noch immer nach – und nach einem feuchten März bleiben nun erneut Niederschläge komplett aus.

An der Messstation Hamburg-Fuhlsbüttel wurden die letzten paar Regentropfen am 3. April registriert. Eine Trockenperiode von – sollte sich die Prognose bewahrheiten – fast vier Wochen schadet Natur und Bauer erneut und könnte für bleibende Schäden sorgen.