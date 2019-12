Wetter: Experten mit übler Prognose – „Kaum vorstellbar“

Wetter: Der Winter ist aktuell nicht wirklich zu spüren. Am Wochenende kam es zwar in einigen Regionen zu Hagelschauern, doch die Temperaturen sind sehr mild. Schnee und Glätte ist meist nur in den hohen Langen zu finden. Gut für Autofahrer, schlecht für Winter-Wetter-Fans. Was Experten nun befürchten, ist beunruhigend ...

Wetter viel zu mild

Meteorologen befürchten, dass 2019 das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen wird. Am Dienstag soll es in Bayern sogar 17 Grad warm werden. Im Dezember! So kommen garantiert keine Weihnachtsgefühle auf. An den Küsten rechnen Wetter-Experten mit bis zu zehn Grad.

Wetter: Die Prognose für weiße Weihnachten sieht schlecht aus. (Symbolbild) Foto: imago images / snapshot

„Ein weihnachtlicher Wintereinbruch ist derzeit kaum vorstellbar. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist das Thema noch nicht ganz abgeschrieben, aber dennoch eher unwahrscheinlich“, sagt Paul Heger, Meteorologe bei wetter.com.

Der Dezember ist im Verglich zum klimatischen Mittel bereits schon jetzt um zwei Grad zu warm. Der Wetter-Experte ist sich sicher: „Bleiben die Temperaturen in den nächsten Tagen gebietsweise im zweistelligen Bereich, könnte 2019 als das zweitwärmste Jahr seit Messbeginn in die deutsche Geschichte eingehen.“ (ldi)