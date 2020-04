Wetter: Experten geben Schock-Vorhersage ab – „Wenn der Mai...“

Landwirte schauen derzeit ganz genau auf das Wetter in Deutschland. Denn es droht ein neues Drama.

Die einen freuen sich über die sonnig warmen Frühlingstage im April – doch die anhaltende Trockenheit sorgt für Beunruhigung. Die Zahlen zum Wetter in Deutschland sind alarmierend.

„Der April ist ein viel zu trockener Monat. Regional fiel noch gar kein Regen. Wenn es mal Regen gab, dann waren es nur wenige Liter“, sagt Meteorologin Corinna Borau von wetter.com. Die Flusspegel sinken kontinuierlich, die Böden sind ausgetrocknet.

Wetter-Verhältnisse wie 2018?

Das erinnert die Wetter-Expertin an die Verhältnisse von 2018. „Wenn der Mai ähnlich weitermacht, dann droht uns ein neues Dürre-Drama.“

Wetter: Dieses Bild wurde am 23. April aufgenommen. Es zeigt schon jetzt: Der Boden ist viel zu trocken. Foto: imago images / Rene Traut

Und das ist fatal für die Landwirtschaft, wenn es weiterhin kaum regnet. Denn ohne genügend Wasser ist die Ernte in großer Gefahr. „Die Sorgen, die wir jetzt haben, sind Ausdruck der Erfahrung aus den letzten beiden Jahren“, sagt Heinrich Berghorn, Sprecher des Landwirtschaftsverbands Westfalen-Lippe.

-----------

Das Dürre-Wetter von 2018:

2018 fiel wenig Regen, gleichzeitig war es extrem warm

In Europa kam es zu Waldbränden, Hitzeschäden und Ernteausfällen

Wegen der warmen Flüsse wurden sogar Kraftwerke abgeschaltet

In Deutschland war der Sommer 3,8 Grad °C wärmer als in den letzten Jahrzehnten

Selbst im Oktober herrschten sommerliche Werte: 28,6 °C wurden am 13. Oktober in Tönisvorst gemessen

-----------

Zum Vergleich: nach Angaben des Deutschen Wetter-Dienstes sind im April in NRW in den Jahren 1981 bis 2010 etwa 55 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. In diesem Jahr waren es bisher nur zwei!

Am Wochenende Fortsetzung der Trockenheit, nur vereinzelt Schauer



Die #Trockenheit findet am Wochenende seine Fortsetzung, es ziehen zwar mehr Wolken als zuletzt durch, #Schauer sind aber die Ausnahme.



Das #Wochenendwetter in unserem Wetterkanal:https://t.co/9SfX5rBAlg /LD pic.twitter.com/VpHQi3bCQZ — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) April 24, 2020

Die Wetter-Aussichten für Mai sind für Sonnen-Anbeter grandios, für Bauern leider nicht. Borau: „Vom Atlantik bis zu Skandinavien soll eine heftige Hochdruckbrücke kommen. Das bringt kaum Regen nach Deutschland.“

---------

---------

Eine Prognose für den 13. Mai zeigt: Ein kräftiges Hoch über den britischen Inseln wird erwartet. Etwas kältere Luft könnte aus dem Norden kommen. Aber auch das bringt den lang ersehnten Regen nicht mit sich. Die warme Luft soll das Wetter in Deutschland vermutlich dominieren.

Auch das Wetter-Modell von NOAA (Nationale Behörde für Ozean und Atmosphäre) bringt keine guten Nachrichten mit sich. Die Wetter-Expertin ist sich sicher: „Schlechte Nachrichten. Leider wird der Mai wohl viel zu trocken ausfallen.“ (ldi/dpa)