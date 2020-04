Wetter: Experten mit Hammer-Vorhersage – „Gute Nachrichten kommen ...“

Der Winter war zwar nicht besonders kalt dafür aber oftmals bewölkt und nass. Das ist seit einigen Tagen anders. Viel Sonne dominierte das Wetter. Allerdings wurde es am Wochenende noch mal richtig kalt.

Jetzt haben Experten eine Hammer-Vorhersage gemacht und prognostizieren Positives.

Wetter: Experten machen Hammer-Vorhersage

Aus meteorologischer Sicht begann der Frühling vor elf Tagen; am 20. März. Die Temperaturen spielen allerdings noch nicht so richtig mit. Aber das soll sich schon bald ändern.

Experten sagen für das bevorstehende Wochenende einen starken Wetterumschwung vorher. In den nächsten Tagen soll noch kältere Nordluft das Wetter bestimmen, wozu es am Freitag auch nass werden kann. Jedoch: „Gute Nachrichten kommen diese Woche aus der Wetterküche“, wie es bei Wetter.com heißt.

------------------------------

Mehr News:

Wetter in NRW: Nach plötzlichem Kälteeinbruch – jetzt warnt der Wetterdienst DAVOR

Coronavirus: Neues Symptom – Ärzte warnen vor diesen bislang unbekannten Anzeichen

Asteroid rast auf Erde zu – erschreckend, wie nah er schon ist

Usedom: Mysteriöse Entdeckung am Strand – Polizei steht vor einem Rätsel

------------------------------

Denn schon am Samstag bringt ein Südwind Sonne und Temperaturen bis 20 Grad nach Deutschland. So soll sich das Hoch am Wochenende über Osteuropa festsetzen. Laut dem Wetterkanal von Meteorologe Jörg Kachelmann wird vor allem der Sonntag frühlingshaft. Die 20-Grad-Marke könnte gebietsweise sogar geknackt werden.

Aussicht für kommende Tage zuversichtlich

Die Experten wagen zudem eine Prognose über die aktuelle Woche hinaus. Demnach stehen die Zeichen für trockenes Wetter bis zum 10. April gut. So heißt es in Kachelmanns Wetterkanal: „Mengenmässig wird da in den nächsten Tagen nicht viel erwartet.“

Und „bei ausreichend Wind und Sonnenschein sind nach den dann milderen Nächten regional selbst 25 Grad nicht ganz ausgeschlossen – die offizielle Marke für einen Sommertag“, laut Wetter.com. Damit darf man wohl auch an Ostern auf warme Temperaturen hoffen. (nk)