Wetter: Erst Sonnen-Wochenende, dann kommt der nächste Kracher!

Nach einer Woche mit schneefreiem Wetter, werfen wir nun einen Blick auf die Vorhersage für das kommende Wochenende.

Denn hier bahnt sich zunächst ein Sonnen-Wochenende an, ehe uns das Wetter wieder überraschen wird.

In Hessen kommen bei dem schönen Wetter nach dem Schnee bereits die ersten Schneeglöckchen raus. Foto: IMAGO / Jan Eifert

Wetter: Nach Flockdown kommt Sonnenschein

Erst eine Woche Flockdown, jetzt dürfen wir aber wieder aufatmen und uns auf einen deutlichen Temperatur-Umschwung einstellen. Denn am Wochenende sollen die Temperaturen laut „Wetter.net“ wieder steigen.

So entsteht eine Wettervorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Wetter: Wieder Schnee am Wochenende? Das erwartet dich diesmal

Wetter: Es wird sonnig

Es wird am Wochenende warm und sonnig, verglichen mit den Minustemperaturen der vergangenen Tage. Die Rede ist hierbei von zwischen elf und 17 Grad am Samstag. Während die Temperaturen sich im Norden Deutschlands bei zwölf bis 15 Grad einpendeln, darf im Südosten mit elf und im Süden sowie Südwesten Deutschlands mit 16 bis 17 Grad gerechnet werden.

Auch in den Nächten werden die Temperaturen in Deutschland am Wochenende nicht unter null Grad fallen: Im Süden werden Temperaturen von einem Grad erwartet, im Norden zwischen vier und sechs Grad und im Südwesten zwischen vier und neun Grad. Dabei kann sich im Südosten Nebel bilden.

Ähnlich sieht es auch am Sonntag aus: Die niedrigsten Temperaturen liegen bei zehn Grad im Südosten, während die Höchsttemperaturen mit 19 Grad im Westen zu spüren sein werden. Der Norden darf mit 15 Grad rechnen.

Dennoch müssen wir uns auf eine Sache anstellen...

Wetter: Saharasand kommt nach Deutschland

Spanien hat derzeit schon damit zu kämpfen, jetzt kommt das Wetterphänomen auch noch nach Deutschland. Der Sahara-Sand, der sich derzeit auf den Kanaren breit macht, wird uns nächste Woche ebenfalls besuchen, wie „Wetter.net“ berichtet.

In Stuttgart ist das Wetterphänomen bereits angekommen. Ab Sonntag wird auch der Rest von Deutschland mit Sand aus der Sahara zu kämpfen haben. Foto: IMAGO / Arnulf Hettrich

Wetter: Erst kommt die Wärme – doch dann wird's richtig kalt

Also: Weg mit den Putzlappen und ab auf's Fahrrad! (ali)