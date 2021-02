Wetter: Erschütternde Prognose für März – Experte warnt vor speziellem Phänomen

Das Wetter spielt verrückt. Nach Sturm, Schnee, Eis und Minusgraden im zweistelligen Bereich soll in den nächsten Tagen die Erholung kommen: Es soll wärmer werden (>>> erfahre hier was uns die nächsten Tage erwartet).

Nach dem Sturm ist aber bekanntlich vor dem Sturm. So soll sich das Wetter im März erneut um 180 Grad drehen.

Wetter: Polarwirbel kann im März erneut für Kälteeinbruch sorgen

Ein Blick auf die Wetter-Daten der vergangenen Jahre kann mitunter zur Prognose dienen. Man müsse aber auch andere Modelle betrachten und miteinander abwägen. So trifft Meteorologe Björn Alexander von „wetter.de“ einige Entscheidungen für März und wägt die Modelle miteinander ab. Dabei könnte ein Phänomen wieder für arktische Temperaturen sorgen.

Und eins vorweg: Es kann in beide Richtungen gehen.

Wetter: Szene in Berlin mit verschneiter Straße. Foto: IMAGO / serienlicht

Aber letztendlich kommt es auf den Polarwirbel an: Wenn er stark ist, dann habe die Kaltluft kaum Chancen. Wenn er schwach ausfällt, dann könne es auch im März wieder so kalt werden, wie wir es gerade erfahren.

Meteorologe Björn Alexander blickt zurück:

„Gemessen an den Temperaturen und der Schneelage für ganz Deutschland ist die Lage in etwa vergleichbar mit Winterlagen in den Jahren 2010, 2011 und 2012. Auch der Märzwinter 2013 war recht heftig. An einzelnen Wetterstationen purzelten und purzeln jetzt aber Rekordtiefswerte, die schon deutlich älter sind.“

Das ist der Polarwirbel

Der Polarwirbel ist ein riesiges Tiefdruckgebiet

Das Tiefdruckgebiet liegt in der höheren Atmosphäre rund um die Polregionen

Wenn er gestört ist redet man von einem „Polarwirbel-Split“

Aktuell erfahren wir den „Polarwirbel-Split“, der sich laut Alexander derzeit regeneriert. Man dürfe aber die Nachwirkungen nicht vergessen. Das ganze Phänomen liefe auch zeitversetzt ab: „Allerdings ist es so, dass es oft um die 10 bis 14 Tage dauert, bis wir die Auswirkungen dieses durchaus komplexen Prozesses auch bei unserem Wetter zu spüren bekommen“, sagt der Wetterexperte auf „wetter.de“.

Auch ob es am Ende dieses „Polarwirbel-Splits“ wieder wärmer wird, ist noch nicht genau zu sagen:

„Zwar ist nach einem ganzen Teil der Wettercomputer im Laufe der nächsten Woche Tauwetter denkbar. Aber es liegt eben in vielen Landesteilen jetzt auch ordentlich Schnee. Und da macht eine kurzzeitige Milderung nicht so viel, wenn anschließend schon wieder kältere Luft folgt. Und wo der regenerierte Polarwirbel mit seinem Kern schlussendlich liegt und ob wir dann Ende Februar oder im März sogar wieder auf der kalten Seite liegen, ist ebenfalls noch völlig offen. Schlussendlich gibt es auch Modellberechnungen, die uns 15 Grad und mehr mit einem nachhaltigen Frühlingsbeginn erst März/ Anfang April berechnen.“

Es bleibt also abzuwarten, welche Temperaturen wirklich für den März anstehen.

