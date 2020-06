Wetter-Experten warnen vor Extrem-Sommer: Drohen uns monatelange Dürren und gewaltige Unwetter?

Jagt in Deutschland eine Krise die nächste? Nachdem die Corona-Pandemie zurück geht, warnen Wetter-Experten jetzt vor einem extremen Sommer-Wetter – von Hitze-Wetter und Dürreperioden ist die Rede. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt eine Prognose ab.

Wetter: Angst vor Hitze-Sommer wie 2019

Beunruhigende Wetter-Aussichten für Deutschland: Erste Vorhersagen prophezeien einen ähnlichen heißen und trockenen Sommer wie 2019 – inklusive Trockenperioden, so ein US-Wetterdienst.

Beim Sommer-Wetter 2019 kam einiges zusammen: Der Sommer war laut DWD der drittwärmste seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen (1881). So wurden am 25. Juli an 25 deutschen Temperaturstationen 40 oder mehr Grad gemessen – dazu kam wenig Regen, was das Niederschlagsdefizit von 2018 noch verschärfte und Dürreperioden verursachte.

Auch am gestrigen Freitag hat es örtlich wieder kräftig geschüttet.

Ob der kommende Sommer eine ähnliche Richtung einschlägt, ist laut DWD noch nicht sicher. „Es ist schwierig, zu diesem Zeitpunkt verlässliche Aussagen für diesen Sommer zu treffen“, erklärt DWD-Sprecher Andreas Friedrich.

Aber sogenannte Jahreszeitprognosen geben Hinweise darauf, was in einem Zeitraum von drei Monaten klimatisch anstehen könnte.

Dieses Sommer-Wetter erwartet uns

Für den Juli, August und September sind demnach im Vergleich zum Temperatur-Mittelwert aus den letzten 30 Jahren „geringfügige Temperaturabweichungen nach oben“ zu erwarten.

Im Vergleich zu den Sommern 2019 und 2018 deuten die Vorhersage-Werte dieses Jahr allerdings eher auf kühlere Temperaturen hin, so Friedrich.

Doch bedeutet das automatisch, dass keine Dürre-Gefahr besteht? Laut DWD wird es in Deutschland bezüglich der Niederschlagsmenge „normale Verhältnisse“ geben. Aber: „Die Trends sind sehr, sehr unsicher.“ Denn gerade in Mitteleuropa sei das Wetter sehr unbeständig.

Einen Grund zur Hoffnung gibt es aber doch: Während der DWD vergangenes Jahr bereits im April einen Dürresommer für möglich gehalten habe, ist eine solche Entwicklung aktuell nicht abzusehen. Grund dafür sind höhere Bodenfeuchtwerte – der nasse Februar habe dazu geführt, dass sich der Boden erholen konnte.

Im Gegensatz dazu war es Mitte März bis Ende April dann wiederum vielerorts zu trocken. „Ob es wieder zu Trockenheit und Dürreperioden kommt, hängt stark vom Niederschlag in den kommenden Wochen ab“, so das Fazit des DWD-Experten Andreas Friedrich. (kv mit dpa)