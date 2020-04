Wetter: DIESES krasse Phänomen kannst du heute beobachten – Experte euphorisch „Mehr geht nicht!"

Hamburg. In der schwierigen Zeit von Corona sorgt ein Wetter-Phänomen Freitagnacht für einen „Lichtblick“. Unser Nachbarplanet Venus trifft am 3. April nämlich auf die Plejaden, den „schönsten Sternhaufen des Himmels“.

„Ein seltener Anblick, den Sternenfans nicht verpassen sollten“, erklärt Thomas W. Kraupe, Leiter des Hamburger Planetariums. Abhängig vom Wetter werden sogar die Staubwolken um die Plejaden erkennbar sein.

Wetter-Phänomen wiederholt sich alle acht Jahre

Die Plejaden sind ein offener Sternhaufen, welcher mit dem bloßen Auge zu erkennen ist. Er ist Teil unserer Milchstraße und besteht aus sieben hellen Sternen. Daher trägt die Sternenansammlung auch den Namen Siebengestirn.

Das Bild zeigt den Mond sowie die Planeten Jupiter und Venus über einem Aussichtspunkt in der Nähe von Budapest (v.l.n.r.). Heute Nacht wirst du die Venus ohne Teleskop sehen können. Foto: dpa

Sobald es dunkel ist, wird die Venus im Sternbild Stier sichtbar sein. Dieses Phänomen kann alle acht Jahre beobachtet werden. Jetzt ist es wieder soweit. Laut Kraupe „ist der diesjährige April wohl der beste Monat überhaupt. Die Venus leuchtet bis nach Mitternacht als heller Abendstern über dem Westhorizont.“

Venus ist mit dem bloßen Auge zu sehen

Das Phänomen hält aber nicht nur Freitagnacht, sondern den ganzen Monat an – es wird sogar noch klarer zu erkennen. So können erfahrene Weltraumfans sogar tagsüber in den Genuss von „Superstar Venus“ kommen, wie Kraupe den Planeten nennt. Besonders am 28. April, wenn der von der Sonne beleuchtete Teil des Planeten der Erde noch näher kommt, wirft die Venus viel Licht zu uns.

Dann erstrahlt unser Abendstern „im größten Glanz“, sagt der Astrologe. „Mehr geht nicht! Da Venus gegenüber der Sonne eine deutlich höhere Position im Tierkreis erklimmt, geht sie erst nach 24 Uhr Sommerzeit unter.“

----------------

Mehr zum Thema Wetter:

----------------

Um das Spektakel zu beobachten, ist kein Teleskop oder eine Spezialausrüstung nötig. Die Venus wird „mit bloßem Auge und einem Fernglas wunderbar zu sehen“ sein. (mk)