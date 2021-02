Winter-Wetter in Deutschland: Heftiger Frost, viel Neuschnee, Verkehrschaos – keine Besserung am Montag!

Schnee, Eis und Glätte überziehen Teile Deutschlands

Auch am Montag ist besonders der Osten Deutschlands stark betroffen.

In unserem Wetter-Blog informieren wir dich über die aktuelle Lage

Winter extrem am Sonntag. Auch für die kommende Woche gibt es Warnungen des Deutschen Wetterdienstes für den Osten Deutschlands.

Über die aktuelle Wetter-Lage in Deutschland informieren wir in diesem News-Blog!

Winter-Wetter in Deutschland im News-Blog

Sonntag, 7. Februar

20.25 Uhr: Neuer Schnee kommt morgen! Im Osten keine Wetter-Besserung bis Mitte Februar

Das Winterwetter mit Schneefall und strengem Frost bleibt Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in den kommenden Tagen erhalten. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, wird sich die Situation in den drei Ländern bis zum 15. Februar nicht wesentlich ändern. Auch tagsüber würden die Temperaturen im Frostbereich bei bis zu minus neun Grad verharren, nachts seien sogar Temperaturen von bis zu 19 Minusgraden möglich, sagte Meteorologin Cathleen Hieckmann.

Bis Montagmittag wird vielerorts Neuschnee erwartet, allerdings in unterschiedlichen Mengen. Der Raum Dresden und Ostsachsen bekommen maximal zehn Zentimeter ab, wie es hieß. Westlich von Chemnitz bis nach Thüringen und im Südraum von Leipzig seien 25 Zentimeter Neuschnee möglich. In Sachsen-Anhalt sei vor allem der Burgenlandkreis betroffen.

Ein Problem gerade für Autofahrer dauert an: Schneeverwehungen. „Je weiter man in Sachsen und Mitteldeutschland nach Norden kommt, desto stärker wird der Wind“, sagte Hieckmann. Der trockene Pulverschnee könne so aufgewirbelt werden. Erst am Dienstag ist nicht mehr mit Schneefall zu rechnen. Der „Hauptschnee“ falle aber bis Montagmittag vom Himmel.

Auch in NRW und Hessen, bis nach Franken dürfte es laut Experten zu starken Schneefälle kommen. Es ist mit weiteren Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

15.13 Uhr: Woher kommt der ganze Schnee?

Heftige Schneestürme, Eisregen und klirrende Kälte: Eine Ursache für den ungewöhnlich starken Wintereinbruch in weiten Teilen Deutschlands ist unter anderem der hohe Luftdruck, der vom Nordmeer bis ins östliche Mitteleuropa herrscht. Dadurch fließt extrem kalte Luft aus der Polarregion direkt in den Norden Deutschlands.

DWD-Sprecher Andreas Friedrich verwies am Sonntag auf den sogenannten Polarwirbel-Split. Normalerweise bewegt sich dieser Luftwirbel kreisförmig direkt über der Region des Nordpols - daher auch der Name. Der Wirbel verstärkt sich regelmäßig im Winter, wenn kein Sonnenlicht die Atmosphäre dort erwärmen kann und diese sich zunehmend abkühlt, was zu einem Druckabfall in der Höhe führt.

Kommt es zu einem „Ausbruch“, teilt sich der Wirbel und kann sich verlagern. „So einen Ausbruch gibt es immer wieder mal - aber diesmal erwischt es uns voll“, sagte Friedrich. So gelinge es den kalten arktischen Luftmassen, weit in den Süden vorzustoßen, so dass auch Norddeutschland betroffen ist.

14.22 Uhr: Nach Schneesturm eisige Kälte - nachts bis minus 20 Grad

Nach dem Schneesturm kommt eine Kältewelle auf Deutschland zu. Tief „Tristan“ über Mitteleuropa und dem zentralen Mittelmeer sorgt im Zusammenspiel mit Hoch „Gisela“ über Skandinavien weiterhin für eisiges Winterwetter hierzulande mit bis zu minus 20 Grad nachts. „Nach dem schnee- und windreichen Wochenende kommt nun aus Osten die große Kälte auf uns zu“, sagte Meteorologe Simon Trippler vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach am Sonntag.

Die Höchsttemperaturen sinken schon am Montag - außer im Süden - fast überall unter den Gefrierpunkt. „Zarte Plusgrade sind noch in den letzten Mild-Bastionen vom südlichen Rheinland-Pfalz bis nach Baden-Württemberg und im südlichen Bayern zu erwarten“, sagte Trippler. Mit Schnee müsse weiter gerechnet werden, allerdings fällt dieser nicht mehr so intensiv wie am Wochenende.

Am Dienstag lassen die Schneefälle dann größtenteils nach, außer an der Küste. „Die kalte Ostströmung verstärkt sich aber immer weiter“, mahnte Trippler. Südlich der Donau erreicht die Temperatur tagsüber noch null bis drei Grad. Ansonsten müsse mit bis zu minus zehn Grad gerechnet werden. Für die Nächte sagen die Meteorologen klirrende Kälte vorher, häufig mit strengem Frost unter minus zehn Grad. Lokal seien insbesondere über Schneeflächen bis zu minus 20 Grad „gut möglich“.

„Eisig kalt präsentiert sich auch der Rest der Woche“, kündigte Trippler an. „Außer vielleicht vereinzelt im Oberrheingraben mit hauchdünnem Plus bleiben die Temperaturen im Gefrierschrankbereich.“ Die Schneefälle lassen weiter nach. „Ein grundlegendes Ende der Kältewelle zeichnet sich vorerst nicht ab.“

12.55 Uhr: Bundesliga-Spiel Bielefeld gegen Bremen wegen Schneefalls abgesagt

Das Heimspiel von Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga am Sonntagabend ist wegen des massiven Wintereinbruchs abgesagt worden. Der verschneite Platz in der Arena sei nicht bespielbar, teilte die Deutsche Fußball Liga mit.

Zuvor war die Zweitliga-Partie Paderborn gegen Heidenheim bereits abgesagt worden.

12.09 Uhr: Schneeball-Schlacht mit Polizei in Amsterdam

Durch den für sie relativ ungewohnten Schnee sind einige Amsterdamer offenbar total aus dem Häuschen: Am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr lieferten sich Spaziergänger mit der Polizei mitten in Amsterdam vor dem Palast eine Schneeballschlacht. Umstehende filmten die ungewöhnliche und eigentlich verbotene Szene.

Denn sowohl die Bürger als auch die Polizisten verstießen damit gegen die Corona-Regeln fürs Winterwetter. Die niederländische Regierung hatte erst am Samstag neue Schnee-Regeln erlassen. Danach sind Schneeballschlachten nur mit dem eigenen Haushalt erlaubt. Und da auch die 1,5 Meter-Regel weiterhin gilt, ist Einseifen grundsätzlich nicht möglich.

Einige Amsterdamer schnallten sich auch die Skier unter und glitten auf den Straßen durch die Stadt. Wegen der Corona-Krise sind Reisen ins Ausland untersagt.

11.28 Uhr: Google-Verkehrskarte zeigt, wo nichts mehr geht

Nicht nur ein Blick auf aktuelle Wetterkarten zeigt, wo aktuell am meisten Schnee vom Himmel kommt. Auch die Google-Verkehrskarte zeigt eindrucksvoll, welche Teile Deutschlands betroffen sind.

Wo Schnee und Glätte für Verkehrsstörungen sorgen, werden die Straßen orange oder rot eingefärbt. Somit ergibt sich ein Korridor, der sich von den Niederlanden bis nach Tschechien zieht.

11.05: Irres Phänomen: Schnee färbt sich rot!

In Teilen Deutschlands tauchte Staub aus der Sahara den Himmel am Samstag in ein trübes Licht. „Wenn man in München rausschaut zum Beispiel, sieht es leicht gelb-rötlich aus“, sagte ein DWD-Sprecher.

Krass! Durch den Saharastaub wirkt der Schnee tatsächlich etwas gelblich 😲 #Flockdown pic.twitter.com/u8xk9TSUp7 — Sebastian (@MyNameIsSylar) February 7, 2021

Ursache sei das Tiefdruckgebiet über Südwesteuropa: Die entstandenen Winde transportieren Staub aus der Wüste über das Mittelmeer direkt nach Deutschland. Bayern ist dem Sprecher zufolge besonders von den Auswirkungen betroffen.

>> Mehr Bilder vom „Blutschnee“ findest du bei unserem Partnerportal Thüringen24.

10.47 Uhr: „Der Schneesturm ist noch nicht vorbei“

Bis zu 32 Zentimeter Neuschnee, Windböen von bis zu 80 Kilometern pro Stunde und meterhohe Verwehungen: Der erwartete Schneesturm hat vor allem die Mitte Deutschlands getroffen - und er ist noch nicht ausgestanden. „Hotspots sind der Niederrhein, das Münsterland, Ostwestfalen, das nördliche Thüringen, das südöstliche Niedersachsen und das südliche Sachsen-Anhalt“, sagte Meteorologe Simon Trippler vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntagmorgen.

Schnee, Glatteis und Schneeverwehungen haben Teile Deutschlands fest im Griff. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

„Der Schneesturm ist noch nicht vorbei.“ Mit fünf bis zehn Zentimetern Schnee, lokal auch bis zu 20 Zentimetern müsse im Laufe des Sonntags noch gerechnet werden. Der Wind halte auch weiterhin an mit Sturmböen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde. „Das ist auf keinen Fall durchgestanden. Damit müssen wir bis heute Abend warten.“

Der Norden von Nordrhein-Westfalen, das südliche Niedersachsen, das nördliche Thüringen und Sachsen-Anhalt seien in den nächsten Stunden besonders betroffen. In der Nacht werde es im Norden Bayerns, im Süden Thüringens und in Südwest-Sachsen schneien. Die Meteorologen rechnen mit 10 bis 25 Zentimetern Neuschnee in zwölf Stunden. „Aber ohne dicke Winde.“

10.10 Uhr: Flockdown erobert das Netz

Der Wintereinbruch hat sich am Wochenende auch im Netz widergespiegelt: Bei Twitter lagen am Sonntag „Eisregen“, „Schnee“ und „Flockdown“ im Trend. Nutzer teilten Impressionen von vereisten Autos, von verschneiten Fahrrädern oder aus dem Garten.

Der Wetterdienst Kachelmannwetter hatte das Interesse am Mittwoch geahnt und einige Schlagwörter ins Spiel gebracht: „Man darf gespannt sein, welcher Hashtag sich fürs Wochenende durchsetzen wird.“ Unter den Vorschlägen waren neben „Flockdown“, einer Wortschöpfung aus „Flocke“ und „Lockdown“, auch „Snowmageddon“, „Weissehoelle“ und „7879reloaded“, letzteres eine Erinnerung an die Schneekatastrophe vor 42 Jahren.

Auch ein Einsatz von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und der Bundeswehr wurde per Twitter-Variante ins Spiel gebracht, mit dem Hashtag „AKKandieschneefront“.

09.50 Uhr: Mehrere Städte stellen Busverkehr ein

Wegen des heftigen Wintereinbruchs haben mehrere Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen den Busverkehr komplett eingestellt - etwa Münster und Dortmund. „Schnee und glatte Straßen machen eine sichere Fahrt unmöglich“, teilten etwa die Stadtwerke Münster am Sonntagmorgen mit. Die Entscheidung, keine Busse fahren zu lassen, gelte „bis auf Weiteres“ - man werde die Wetterlage genau beobachten. In Münster waren in der Nacht zum Sonntag innerhalb kurzer Zeit 20 bis 30 Zentimeter Schnee gefallen.

Auch in Dortmund blieben die Busse am Sonntagmorgen komplett im Depot. „Spiegelglatte Straßen, vereiste Oberleitungen, eingefrorene Weichen: Sorry, Leute, in Sachen ÖPNV geht in Dortmund wenig“, schrieben die Stadtwerke bei Twitter.

Am Samstagabend hatten bereits die Verkehrsbetriebe im Kreis Siegen-Wittgenstein den Busverkehr gestoppt. Das Siegerland war besonders stark von einem heftigen Eisregen betroffen.

In Teilen Deutschlands kam über Nacht der Winter-Einbruch! Die DB hat teilweise den Verkehr eingestellt. Auf den Straßen ist es teilweise sehr glatt. (Symbolbild) Foto: imago images/Bernd März

8.17 Uhr: DB meldet größere Einschränkungen – HIER stehen Züge gänzlich still

Wegen heftiger Schneefälle kommt es am Sonntag auch im Fernverkehr der Bahn zu größeren Einschränkungen. Züge verkehrten derzeit nicht zwischen Hamburg und Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Hannover sowie Hamburg und Berlin, teilte die Deutsche Bahn am Morgen auf ihrer Internetseite mit. Ebenfalls nicht vom Fernverkehr angefahren werde die Region Leipzig/Halle. „Besonders starker Wind und Schneeverwehungen machen den Einsatzkräften zu schaffen.“

7.10 Uhr: Heftiger Wintereinbruch in Teilen Deutschlands ++ Züge und Busse stehen mancherorts still

Über Nacht hat es in Teilen Deutschlands den erwarteten heftigen Wintereinbruch gegeben! In Münster steht der Busverkehr seit Sonntagmorgen still. „Schnee und glatte Straßen machen eine sichere Fahrt unmöglich“, heißt es von den Stadtwerken.

Auch in Hannover in Niedersachsen stehen die S-Bahnen bis circa 10 Uhr vorsorglich still. Auch der Verkehr im Harz-Weser-Netz falle voraussichtlich am Vormittag aus. Grund ist, dass es in der Nacht bereits mehrere Zugausfälle bei der Bahn gegeben hat. Ebenso wurden verschiedene Fernverbindungen im Norden Deutschlands abgesagt.

Der Deutsche Wetterdienst warnt auch am Sonntagmorgen noch vor starkem Schneefall. Das betrifft vor allem NRW, Hessen, Teile Thüringens, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Für vereinzelte Städte in NRW und Niedersachsen gilt eine noch höhere Warnstufe. Dort kann es zu extrem starken Schneeverwehungen komen.

Samstag, 6. Februar

23 Uhr: Winter-Unwetter nimmt Fahrt auf ++ Kölns OB warnt vor Frost-Toten ++ Bahn streicht Zugverbindungen

Nun gilt die amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor extrem starken Schneeverwehungen und starkem Schneefall bis Sonntagabend um 21 Uhr. In der Nacht und auch am Sonntag kann es insbesondere in der Mitte und im Osten Deutschlands zu heftigem Schneefall von bis zu 40 Zentimeter in Staulagen kommen, so der DWD. Außerdem warnt der Wetterdienst vor Glatteis auf den Straßen, insbesondere im Rheinland.

Die aktuelle Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes. Foto: dwd.de

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat unmittelbar vor dem erwarteten heftigen Wintereinbruch in Teilen Deutschlands auf die gefährliche Situation von Obdachlosen hingewiesen. „Uns stehen einige Tage mit teils strengem Frost bevor. Für wohnungslose KölnerInnen kann es lebensgefährlich werden“, schrieb die parteilose Rathauschefin der bei Twitter. Reker appellierte an Passanten, die Wohnungslose draußen im Freien bemerken, die Stadt zu informieren.

Uns stehen einige Tage mit teils strengem Frost bevor. Für wohnungslose KölnerInnen kann es lebensgefährlich werden. Die Stadt kann konkret helfen. Bitte zögern Sie nicht, Schlafplätze im Zweifel an die Winterhilfe-Hotline der Stadt @Koeln zu melden:



0221/47455545



HR — Henriette Reker (@HenrietteReker) February 6, 2021

Schon am Samstagabend hat in Teilen Nordrhein-Westfalens ein gefährlicher Eisregen eingesetzt. Im Siegerland schätzten die Wetterexperten die Gefahr bereits nun sehr hoch ein und warnten vor verbreitetem Glatteis. Vom Siegerland aus ziehe sich der Eisregen in der Nacht in einem breiten Streifen über Wuppertal und Düsseldorf bis zur niederländischen Grenze. In diesem Gebiet sei zumindest örtlich mit Glätte zu rechnen, teilte der Wetterdienst mit.

Deutlich kritischer könnte es im Verlauf der Nacht weiter nördlich in NRW werden. Für die Region vom Kreis Lippe über Bielefeld und Paderborn bis nach Münster und Unna warnte der Wetterdienst ab 21 Uhr vor starkem Schneefall und ab Mitternacht vor extrem starken Schneeverwehungen.

Wegen einer Unwetterwarnung sind im Norden Deutschlands am Samstag mehrere Zugverbindungen gestrichen worden. Am Wochenende verkehren keine Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Kiel, Hamburg und Lübeck sowie zwischen Hamburg und Westerland, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Am Samstag und Sonntag fahren demnach auch keine Intercity-Züge zwischen Bremen und Norddeich Mole sowie zwischen Münster und Norddeich Mole. Zudem ist nach Angaben der Bahn der Fernverkehr zwischen Hamburg und den Städten Rostock, Stralsund und Binz am Wochenende stark ausgedünnt. Wegen des erwarteten heftigen Wintereinbruchs hat die Bahn nach eigenen Angaben in Münster und mehreren anderen Städten Übernachtungsmöglichkeiten für gestrandete Reisende organisiert.

15.25 Uhr: Extreme Unwetterwarnungen des DWD ++ Blutschnee möglich ++ Experten warnen: Lebensgefahr!

Für weite Teile Niedersachsens, Nordrhein-Westfalens, Sachsen-Anhalts, Brandenburgs, Sachsens und Thüringen warnt der DWD vor heftigem Schneefall. Besonders extrem mit starken Schneeverwehungen soll es Ostwestfalen, das Münsterland, das südliche Niedersachsen und die Region um Halberstadt am Sonntag treffen. In anderen Modellen könnte auch das Ruhrgebiet, Osnabrück bis nach Hannover und Leipzig stark betroffen sein.

+++ Wintersturm-Ticker für Niedersachsen auf News38.de +++

Experten rechnen mit 20 bis 50 Zentimeter Neuschnee! Das Portal wetter.com warnt vor „gewaltigen Neuschneemengen“. Lokal könne Lebensgefahr bestehen.

Mittlerweile sind #Unwetter-Warnungen vor starkem Schneefall und (extrem) starken Schneeverwehungen aktiv! Alle Informationen finden Sie auf https://t.co/il4EzIVRrj sowie in unserer WarnWetter-App. /V pic.twitter.com/TGyfz1eETX — DWD (@DWD_presse) February 6, 2021

Deutscher Wetterdienst warnt wegen Extrem-Schnee: „Vermeiden Sie alle Autofahrten!“

Der Deutsche Wetterdienst warnt in diesen Regionen sogar vor Autofahrten. In der DWD-Warnung für Sonntag heißt es: „ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Straßen und Schienenwege können unpassierbar sein. Vermeiden Sie alle Autofahrten!“

Im Rheinland, der Eifel über Mittelhessen, Unterfranken, Oberpfalz bis zum südlichen Thüringen wird am Wochenende gefrierender Regen und Eisregen erwartet. Hinzu kommt Frost! In Niedersachsen und Brandenburg sind am Sonntag tagsüber bis zu -7 Grad möglich - an der Küste zudem noch Sturmböen.

+++ Wintersturm-Ticker in Thüringen auf Thüringen24.de +++

Das Portal wetter.de meldet: „Gleichzeitig verstärkt sich im Norden die Zufuhr an kalter Winterluft aus dem Osten. Dazwischen wirbelt ein Tief, das vor allem in Teilen der Nordhälfte eine richtige Schneebombe bringen kann.“ Meteorologen vergleichen die Wetterlage am Wochenende mit dem Jahrhundertwinter von 1978/79, der in Norddeutschland zu einem Chaos führte.

+++ Wintersturm-Ticker für Hamburg und Norddeutschland auf moin.de +++

Blutschnee in Deutschland möglich: Im Süden färbt sich der Himmel schon rötlich

In Süddeutschland ist am Samstagnachmittag aktuell ein anderes Wetter-Phänomen zu beobachten: Der Himmel färbt sich rot! Ein Foto aus Baden-Württemberg, das unserer Redaktion zugespielt wurde, zeigt einen rötlich gefärbten Himmel.

Sahara-Staub über Baden-Württemberg am Samstag. Foto: Frank Schilli

Es ist Sahara-Luft, die Deutschland über das Mittelmeer erreicht. Wenn dieser Wüstensand und Staub vom Schnee aufgenommen wird, kann er durch diese Vermischung rötlich oder gelblich werden. Es entsteht der Eindruck, es schneie Blut. Ein beeindruckendes und schauriges Wetterphänomen!

Diese Luftströme aus dem Süden stoßen auf die Polarluft. Das Portal wetter.de meldet: „Gleichzeitig verstärkt sich im Norden die Zufuhr an kalter Winterluft aus dem Osten. Dazwischen wirbelt ein Tief, das vor allem in Teilen der Nordhälfte eine richtige Schneebombe bringen kann.“

Wetter in NRW: Schneewalze rollt auf NRW zu