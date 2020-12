Wetter: Extreme Lage am Sonntag – Meteorologen schlagen Alarm

Nach den besinnlichen Weihnachts-Stunden folgt der Wetter-Schock in Deutschland. So warnen die Meteorologen derzeit vor einem heftigen Sturmtief, das am Sonntag über ganz Deutschland hinwegziehen soll.

Demnach berechnen die Wetter-Modelle selbst im Flachland schwere Sturmböen. Das Portal „Wetter.com“ warnt vor umstürzenden Bäumen und Verkehrsbehinderungen in ganz Deutschland. „HERMINE sorgt am Wochenende für kritische Stunden“, so „Wetter.com“ über das drohende Sturmtief.

+++ Aldi: „Kai Karotte“ wünscht frohe Weihnachten – dann bemerken die Kunden DAS +++

Wetter: Meteorologin warnt! „Ziemlich ungemütlich und auch gefährlich“

Diese Aussage unterstützt auch „Wetter.com“-Meteorologin Corinna Borau. Sie sagt: „Achtung, jetzt wird es gefährlich. Zum Sonntag droht uns das Orkantief Hermine. Besonders im Norden und im Westen wird es ziemlich ungemütlich und eben auch gefährlich, denn es können Bäume umstürzen.“

Windig und regnerisch wird es am Sonntag. Foto: imago images / Jörg Schüler

Und weiter: „Dementsprechend sollte man natürlich die Wälder meiden. Es kann zu Verkehrseinschränkungen auf der Straße oder auf der Schiene kommen und auch bei der Weihnachtsdeko sollte man aufpassen, denn umherfliegende Gegenstände sind bei schweren Sturmböen oder gar Orkanböen definitiv möglich.“

----------------------------------

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

----------------------------------

+++ Edeka-Kunde beobachtet Mitarbeiterin hinter Supermarkt – und ist stinksauer, als er DAS sieht +++

Wetter: Sturmtief zieht über ganz Deutschland hinweg

Den selben Tenor schlägt auch der „Weather Channel“ an. Laut des Portals drohen im Westen Deutschlands Sturmböen. Im Bergland drohen sogar schwere Sturmböen, in Gipfellagen gar orkanartige Böen.

Zudem bringe „Hermine“ Schnee mit sich. Der würde sich aber immer wieder mit Regen abwechseln, sodass neben dem Sturm auch noch Glätte drohe. Es ist also besser, wenn wir die nächsten Tage eher zu Hause verbringen. Das käme auch dem Lockdown entgegen.

Am Sonntag wird es stürmisch in Deutschland. Foto: imago images / onemorepicture

-------------------------

Mehr News:

Sparkasse: Mann wollte im Juli Münzen einzahlen lassen – doch am Automaten traf ihn der Schlag

Sarah Lombardi: Intime Fotos von Heiligabend! DIESER Schnappschuss überrascht

Royals: SIE dürfen kein Liebespaar werden – Hochzeit wäre verboten

--------------------------

Der Wochenstart gestaltet sich dann gänzlich nasskalt, wie der DWD am Samstag vorhersagte. In tieferen Lagen fällt Regen oder Schneeregen, darüber erneut Schnee. Die Höchstwerte liegen bei null bis plus sieben Grad, vor allem im Südosten herrscht Nachtfrost. „Ähnlich sieht es nach jetzigem Stand auch mit Blick auf Silvester und Neujahr aus, wobei die Niederschläge dann bei weitem nicht mehr so verbreitet auftreten werden“, erklärte Reinartz.