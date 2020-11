Wetter in Deutschland: Wintereinbruch naht – Experten befürchten DAS

Das Wetter macht, was es will. Dichte Regenwolken und Sonne haben sich in den letzten Tagen in vielen Regionen Deutschlands die Klinke in die Hand gegeben.

Doch es scheint, als lege sich das Wetter laut „wetter.com“ nun endgültig auf Winter fest. Experten haben schlechte Aussichten für alle Sonnenfreunde: Uns erwartet eine „nasskalte Klatsche“!

Wetter in Deutschland: HIER zeigt der Winter, was er kann

Bei Meteorologe Bernd Madlener hingegen sorgt das anstehende Wetter für eine gewisse Vorfreude. „Als bekennender Winter-Fan muss ich sagen: Bei solchen Aussagen beginnt es bei mir zu kribbeln.“

Denn der Experte erwartet eine Wetterumstellung in den nächsten zehn Tagen. Sie könnte dafür sorgen, dass es schneit – auch unterhalb von 500 Metern!

---------------------------

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt – so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

---------------------------

Das Wetter in Deutschland könnte laut Experten auch auf unter 500 Metern für Schnee sorgen. Foto: imago images

Diese Gebiete könnten bald vom Schnee überzuckert werden

Dieser Schnee bedecke dann allerdings nicht ganz Deutschland, sondern rieselt vor allem im Mittelgebirgsraum und im Berg- und Alpenvorland vom Himmel. Diese „nasskalte Klatsche“ starte um den 20. November herum.

---------------------------

---------------------------

Schuld daran seien zwei Tiefdruckgebiete und ein Hochdruckgebiet, die dieses Wetter zu uns nach Deutschland schieben.

Danach soll es allerdings wieder milder werden, sagt der Experte bei „wetter.com“. Klingt, als kämen Schnee- und Sonnenfreunde in diesem Winter gleichermaßen auf ihre Kosten.

Dieses Wetter kündigen die Experten vor der „nasskalten Klatsche“ an

Bevor es mit dem Schneewetter losgeht, rechnen die Experten auch mit milden Temperaturen. Viele Wolken verdecken in weiten Teilen Deutschlands am Samstag und Sonntag bei 14 bis 19 Grad den Himmel.

Sie bleiben auch am Montag und am Dienstag erhalten. Hinzu kommen an diesen Tagen gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter. (vh)