Wetter in Deutschland: Am Wochenende steht eine radikale Wende bevor. (Symbolbild)

Wetter in Deutschland: Radikale Wende – DAS steht uns am Wochenende bevor!

Die vergangenen Tage versetzten Deutschland in eine regelrechte Kältestarre. Das Wetter hatte viel Schnee und extrem kalte Temperaturen dabei.

Doch jetzt steht eine radikale Wende bevor! Du glaubst nicht, wie das Wetter am Wochenende wird.

Wetter in Deutschland: Radikale Wende am Wochenende

Dass das Wetter in Deutschland verrückt spielt, zeigten bereits die vergangenen Tage. Aber, auch wenn der heftige heftige Wintereinbruch langsam vorübergehen zu scheint, ist es momentan wohl kaum vorstellbar, dass es in den kommenden Tagen zu einer Wende kommen wird.

Dennoch bringt das Wetter jetzt angenehme Temperaturen nach Deutschland, wie „wetter.com“ meldet. Bereits am Dienstag nehmen die Werte ein wenig zu. Im Osten und Südosten werden Höchstwerte von 2 bis 7 Grad erwartet, sonst 6 bis 10 Grad, im Westen und Südwesten sogar bis 13 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag werden ähnliche Temperaturen erwartet.

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Am Donnerstag nehmen die Wolken dann zu und es regnet im Westen des Landes. Am Freitag gehen die Temperaturen dann erneut ein wenig runter und es gibt teilweise Schauer und kräftigen Wind.

Wetter in Deutschland: Es werden frühlingshafte Temperaturen erwartet. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Gottfried Czepluch

Wetter bringt „Vorfrühling“ am Wochenende

„Bevor es dann am Wochenende immer wärmer wird“, sagt der Meterologe Andreas Machalica. „Der Vorfrühling gibt Gas“, heißt es bei „wetter.com“ weiter. So könne es am Rhein 16 bis 17 Grad geben. Der Meterologe geht noch einen Schritt weiter. „Es sind gefühlt 20 Grad drin.“ (nk)