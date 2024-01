Wetter in Deutschland: Regen im Anmarsch – HIER kann es gefährlich werden

Das Wetter in Deutschland sorgt immer wieder für schöne oder auch unschöne Situationen. Sei es mit Sonne und hohen Temperaturen oder auch mit viel zu viel Regen. Abwechslungsreich ist es auf ein Jahr gesehen auf jeden Fall. Dabei spiel es natürlich auch eine entscheidende Rolle, in welchem Teil von Deutschland man lebt.

In diesem Artikel halten wir dich immer über das aktuelle Wetter in Deutschland auf dem Laufenden und sagen dir, was die Prognosen und Wettervorhersagen des Deutschen Wetterdienstes für die kommenden Tage für das Wetter in Deutschland sagen.

SO wird das Wetter in Deutschland am Donnerstag

Heute präsentiert sich der Himmel vielerorts in düsteren Wolken oder komplett verhangen. Nur hin und wieder lugt die Sonne durch, vor allem von Südostbayern über die Mitte bis zur Nordsee. Dort bleibt es größtenteils trocken. An den Alpen hingegen wird der Regen zur Dauerveranstaltung, und sogar in den höheren Lagen wird es nass. In der Lausitz gibt es zunächst, am Nachmittag dann auch im Südwesten und Westen, leichten Regen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen mäßigen 6 Grad an der Ostsee und angenehmen 13 Grad am Oberrhein. Im Osten und Nordosten pfeift anfangs ein kräftiger West- bis Nordwestwind, während anderswo ein gemäßigter Wind aus Südwest bis Süd weht.

In der Nacht zum Freitag breitet sich von Südwesten und Westen leichter Regen bis zur Elbe aus. An den Alpen und später auch im Nordwesten wird es zeitweise ordentlich nass. Dagegen bleibt es zwischen Lausitz und Vorpommern trocken, und hin und wieder klart der Himmel auf. Die Temperaturen gehen je nach Wolkenbedeckung auf 8 bis 1 Grad zurück. Im östlichen und südöstlichen Bergland kann es sogar leicht frieren, bis zu -2 Grad, und Glätte wird zum Risiko. An der Nordsee weht bis zum Morgen bereits kräftiger Wind aus Süd bis Südwest, der ordentlich durch die Gassen pfeift.

Vorhersage für das Wetter in Deutschland am Mittwoch

Freitag wird es feucht-fröhlich von Nordwest nach Südost: Da kommt ordentlich was runter, teilweise in Form von kräftigem Regen. Nachmittags wird’s im Westen und Nordwesten jedoch trocken und sonnig. Es kommt Wind auf, erst aus dem Südwesten, dann dreht er auf Nordwest und legt eine flotte Sohle aufs Parkett. Wenn der Regen-Vorhang vor allem die Nordhälfte passiert, gibt’s ordentlich was auf die Mütze – Sturmböen, hier und da sogar schwere Sturmböen. An der Nordsee wird’s richtig turbulent, auf den Gipfeln gibt’s teilweise sogar Sturmwetter. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 13 Grad.

In der Nacht zum Samstag wird’s dann an den Alpen nass – Regen klopft an die Tür, und die Schneefallgrenze rutscht von 1000 bis 800 Meter runter. Der Rest des Landes bleibt größtenteils trocken. Im Osten hängt noch die dunkle Wolkenwand, aber sonst klart es auf, als würde jemand das Licht anmachen. Die Temperaturen gehen auf Tuchfühlung, zwischen gemütlichen +4 Grad im Norden und einem frostigen -3 Grad, wenn der Himmel sich länger auszieht. Achtung, rutschig wird’s! Im Osten und Nordosten bleibt der Wind eine treue Begleitung, an der Ostsee wird er sogar zum Sturm.

