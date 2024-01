Wetter in Deutschland: Eindeutige Prognose – HIER soll besonders viel Schnee fallen

Das Wetter in Deutschland sorgt immer wieder für schöne oder auch unschöne Situationen. Sei es mit Sonne und hohen Temperaturen oder auch mit viel zu viel Regen. Abwechslungsreich ist es auf ein Jahr gesehen auf jeden Fall. Dabei spiel es natürlich auch eine entscheidende Rolle, in welchem Teil von Deutschland man lebt.

In diesem Artikel halten wir dich immer über das aktuelle Wetter in Deutschland auf dem Laufenden und sagen dir, was die Prognosen und Wettervorhersagen des Deutschen Wetterdienstes für die kommenden Tage für das Wetter in Deutschland sagen.

SO wird das Wetter in Deutschland am Montag

Die Wetterbühne ist heute voll im Einsatz: Schneeschauer tanzen durch die Landschaft, begleitet von vereinzelten Graupelgewittern. In den Mittelgebirgen wird es richtig wild mit kräftigen Schneefällen und Schneeverwehungen ordentlich zur Sache. An den Küsten und in den Bergen geht es mit zunehmenden Sturmböen. Auf den Gipfeln wird es richtig dramatisch, denn dort toben sogar schwere Sturmböen. Nur an anderen Orten gibt es steife bis stürmische Böen.

Heute Morgen ist es stark bewölkt und vor allem im Norden und in der Mitte gibt es Schauer, die sich anfangs nicht so recht entscheiden können, ob sie als Regen, Schnee oder Schneeregen auftreten wollen. Am Ende siegt jedoch der Schnee, begleitet von einer ordentlichen Portion Glätte. Die Temperaturen bewegen sich zwischen +2 und -4 Grad, aber in höheren Bergregionen und an den Alpen darf es gerne noch etwas kälter sein mit bis zu -8 Grad.

Tagsüber erwartet uns dann eine wechselnde Wetterkulisse mit Schneeregen-, Schnee- oder Graupelschauern. Besonders im Norden und Osten könnte es lokal sogar zu kurzen Gewittern kommen. Am Nordrand der Mittelgebirge bleibt es spannend mit anhaltendem Schneefall und der Gefahr von Schneeverwehungen. Die Höchstwerte pendeln sich zwischen -1 Grad in der Oberpfalz und 4 Grad am Niederrhein ein, an der Nordsee werden sogar bis zu 5 Grad erreicht. Im Bergland bleibt es frostig. Der Wind spielt auch mit und bläst mäßig bis frisch aus westlicher Richtung, an manchen Stellen sogar richtig stürmisch, besonders an der See und im Osten.

Die Nacht zum Dienstag verspricht weiterhin ein Wetterdrama: Einzelne Schneeschauer ziehen vorbei und verabschieden sich langsam Richtung Südwesten. Die Temperaturen sinken auf 0 bis -7 Grad, und überall lauert die Gefahr von Glätte.

Vorhersage für das Wetter in Deutschland am Dienstag

Am Dienstag wird’s turbulent: Der Himmel zeigt sich von seiner wechselhaften Seite, im Norden und Osten gibt’s noch das eine oder andere Schneeschauer-Showdown, vor allem an der See wird es spektakulär. Im Laufe des Tages beruhigt sich das Ganze dann langsam. Doch im Westen und Süden winken ein paar Sonnenstrahlen und trockene Momente. Die Temperaturen sind sehr unterschiedlich, mit Höchstwerten zwischen frostigen -1 Grad im Nordosten und schon fast frühlingshaften 4 Grad im Südwesten. In den Bergen bleibt der Frost hartnäckig. Der Wind gibt ebenfalls sein Bestes und weht mäßig bis frisch aus West bis Südwest, an der Nordsee und auf den Gipfeln der Berge wird es sogar richtig stürmisch.

Die Nacht zum Mittwoch wird dann zum Spektakel: Im Norden macht sich eine dicke Wolkendecke breit, begleitet von häufigen Schneeschauern an der Küste. In der Mitte wird es hingegen vereinzelt klar, und trocken bleibt’s auch. Im Süden ziehen dunkle Wolken auf, und in den frühen Morgenstunden in Südbaden-Württemberg erwartet uns ein Mix aus Regen, gefrierendem Regen oder Schneeregen – da heißt es, aufgepasst wegen erhöhter Glatteisgefahr. Die Temperaturen fallen auf 0 bis -4 Grad, in den Bergen und im Südosten sogar auf eisige -5 bis -9 Grad. Wettertechnisch wird uns also auch nachts nicht langweilig!

