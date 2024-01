Wetter in Deutschland: Winter hat die Bundesrepublik fest im Griff – DAS macht es besonders ungemütlich

Das Wetter in Deutschland sorgt immer wieder für schöne oder auch unschöne Situationen. Sei es mit Sonne und hohen Temperaturen oder auch mit viel zu viel Regen. Abwechslungsreich ist es auf ein Jahr gesehen auf jeden Fall. Dabei spiel es natürlich auch eine entscheidende Rolle, in welchem Teil von Deutschland man lebt.

In diesem Artikel halten wir dich immer über das aktuelle Wetter in Deutschland auf dem Laufenden und sagen dir, was die Prognosen und Wettervorhersagen des Deutschen Wetterdienstes für die kommenden Tage für das Wetter in Deutschland sagen.

SO wird das Wetter in Deutschland am Mittwoch

Heute Morgen im Südwesten ein Hauch von Schnee. Doch im Laufe des Tages erwartet uns landesweit viel Sonnenschein, lediglich von der Nordsee bis zur Oder verstecken sich ausgedehnte Nebel- und Hochnebelfelder. Auch entlang des Hochrheins und im südlichen Alpenvorland macht sich hier und da Hochnebel breit. Insgesamt bleibt es aber trocken. Die Höchsttemperaturen bewegen sich im Norden sowie entlang des Rheins zwischen -2 und +2 Grad, während weiterhin andernorts Dauerfrost herrscht, mit Werten zwischen -5 und -2 Grad, lokal sogar um eiskalte -7 Grad. Ein schwacher bis mäßiger Wind weht aus dem Nordosten.

In der Nacht zum Donnerstag präsentiert sich der Norden und Nordosten ziemlich wolkenverhangen, aber größtenteils trocken. Anderswo erwartet uns ein klarer Himmel. Die Tiefstwerte unter den Wolken liegen zwischen -1 und -6 Grad, während es sonst noch kälter wird, mit Werten zwischen -6 und -12 Grad. Über schneebedeckten Gebieten sinken die Temperaturen sogar unter die frostigen -15 Grad.

Vorhersage für das Wetter in Deutschland am Donnerstag

Am Donnerstag wird es im Norden und Osten ziemlich zugezogen sein, mit dicken Wolken oder einer Art Hochnebel, der örtlich für ein bisschen Sprühregen oder Schneegriesel sorgen könnte. Lokal besteht die Gefahr von Glätte. Ganz im tiefen Süden gibt es auch teilweise mehr Wolken, ansonsten erwartet uns überall Heiterkeit oder Sonnenschein. Es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen -4 und 0 Grad im Südosten, sonst zwischen 0 und 4 Grad, wobei die wärmsten Werte im Nordwesten zu finden sind. Der Wind ist schwach bis mäßig, meist aus westlicher bis nördlicher Richtung.

In der Nacht zum Freitag zeigt sich im Norden und im Südwesten teils leicht bewölkt, teils wolkenlos, und es bleibt trocken. Anderswo hingegen verdichtet sich die Wolkendecke, vor allem in Sachsen und Thüringen kommt es zu leichtem Schneefall. Die Temperaturen sinken von Nord nach Süd auf Werte zwischen -1 und -10 Grad, über Schnee sogar etwas darunter, direkt an der See um die 0 Grad.

