Wetter in Deutschland: Üble Prognose – Deutscher Wetterdienst warnt

Das Wetter in Deutschland sorgt immer wieder für schöne oder auch unschöne Situationen. Sei es mit Sonne und hohen Temperaturen oder auch mit viel zu viel Regen. Abwechslungsreich ist es auf ein Jahr gesehen auf jeden Fall. Dabei spiel es natürlich auch eine entscheidende Rolle, in welchem Teil von Deutschland man lebt.

In diesem Artikel halten wir dich immer über das aktuelle Wetter in Deutschland auf dem Laufenden und sagen dir, was die Prognosen und Wettervorhersagen des Deutschen Wetterdienstes für die kommenden Tage für das Wetter in Deutschland sagen.

SO wird das Wetter in Deutschland am Mittwoch

Aus dem Südwesten zieht nun eine ordentliche Schlechtwetterfront auf, begleitet von Schnee und teilweise extremem Glatteisregen. Starker Schneefall wird teilweise bis Donnerstagfrüh anhalten.

Heute Vormittag breiten sich von Süden her kräftige Niederschläge aus, die im Laufe des Tages bis zur Linie Eifel-Neiße reichen werden. Dabei handelt es sich teils um länger anhaltenden Schneefall und teils um gefrierenden Regen mit Glatteisbildung – das bedeutet UNWETTER! Im Norden ist der Himmel wechselnd bewölkt, mit gelegentlich leichtem Schneefall Richtung Küste. Vor allem in der Mitte und im Nordosten gibt es vereinzelt leichten Dauerfrost, während die Temperaturen sonst zwischen 0 und +4 Grad liegen. Im Südwesten wird es mit +5 bis +11 Grad etwas milder. An der Küste lässt der Wind aus westlichen Richtungen nach. Von der Südpfalz bis zum Bayerischen Wald und südlich davon wird der Wind im Tagesverlauf teilweise lebhaft, im Bergland sind auch einzelne Sturmböen möglich.

In der Nacht zum Donnerstag setzen im Süden und in der Mitte weitere, teils kräftige Niederschläge ein. Im nördlichen Bereich fällt Schnee, während nach Süden hin auch gefrierender Regen und Regen auftreten – dabei besteht laut DWD die Gefahr von Unwettern! In der zweiten Nachthälfte geht der Niederschlag südwärts über den Main hinweg wieder in Schnee über. Im Norden und Nordwesten lockert die Bewölkung teilweise auf, abgesehen von einzelnen Schneeschauern an der Küste bleibt es größtenteils trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 0 und -6 Grad, im Südwesten und teilweise im Süden bleibt es mit 6 bis 0 Grad frostfrei.

Vorhersage für das Wetter in Deutschland am Donnerstag

Am Donnerstag erwartet uns in der Südosthälfte Schneefall, während es in den niedrigeren Lagen und im äußersten Südosten zunächst mit Regen beginnt, später aber auch dort in Schnee übergeht. Ansonsten sind vereinzelte Schneeschauer zu erwarten, dazwischen gibt es auch mal Auflockerungen. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 0 und 4 Grad, im Südwesten können es bis zum Mittag sogar angenehme 10 Grad werden. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Süden wird er im Laufe des Tages auffrischen und aus West- später Nordwest- bis Nordrichtungen kommen.

In der Nacht zum Freitag setzt an den Alpen weiterer Schneefall ein, der jedoch nach Mitternacht abklingt. In Nordseenähe und an der Ostsee sind kräftige Schneeschauer zu erwarten, begleitet von kurzen Gewittern und stürmischen Böen. Die Tiefstwerte sinken auf 0 bis -8 Grad, im Bergland kann es sogar um die -10 Grad kalt werden. Es besteht flächendeckend Glättegefahr durch überfrierende Nässe, teilweise auch durch Schnee.

