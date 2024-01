Wetter in Deutschland: Üble Prognose – HIER wird es besonders unschön

Das Wetter in Deutschland sorgt immer wieder für schöne oder auch unschöne Situationen. Sei es mit Sonne und hohen Temperaturen oder auch mit viel zu viel Regen. Abwechslungsreich ist es auf ein Jahr gesehen auf jeden Fall. Dabei spiel es natürlich auch eine entscheidende Rolle, in welchem Teil von Deutschland man lebt.

In diesem Artikel halten wir dich immer über das aktuelle Wetter in Deutschland auf dem Laufenden und sagen dir, was die Prognosen und Wettervorhersagen des Deutschen Wetterdienstes für die kommenden Tage für das Wetter in Deutschland sagen.

SO wird das Wetter in Deutschland am Freitag

Der heutige Tag startet mit einem moderaten Kälteeinbruch, vor allem an den Alpen gibt es sogar frostige Temperaturen. Doch das ist noch nicht alles, denn im Laufe des Tages erwartet uns im Osten, Süden und in der Mitte Deutschlands ein eisiges Vergnügen mit anhaltendem Frost. Also, packt euch warm ein, denn es wird kalt!

Frühaufsteher von der südlichen Oberrhein-Region bis nach Niederbayern können sich auf sonnige Aussichten freuen, während sich anderswo hartnäckiger Hochnebel breit macht. Vor allem von Niedersachsen und NRW bis nach Brandenburg und Sachsen kann es zu gelegentlichem Niederschlag kommen – mal als Schneegriesel, mal als gefrierender Sprühregen.

Im Laufe des Tages kann es sich auch in den Mittelgebirgsregionen gemütlich machen. Die Temperaturen steigen leicht an, erreichen dabei aber nur magere 0 bis +5 Grad. Im Osten, Süden und einigen Teilen der Mitte bleibt der Frost hartnäckig, da können sich die Thermometer bis zu -3 Grad durchringen. Im Norden und Osten wird der Wind etwas lebhafter, an der See sogar leicht böig.

Für die Nacht zum Samstag ist ein bisschen was im Wetterkessel: Stark bewölkt wird es wohl sein, besonders nördlich der Mittelgebirge, wo etwas gefrierender Regen oder Schneeregen für örtliche Glätte sorgen könnte. Im Osten darf man sich sogar auf eine Prise Schnee freuen. Doch keine Sorge, im südlichen Teil des Landes wird der Himmel gering bewölkt oder sogar klar sein – ohne Regen.

Die Temperaturen in der Nacht sinken, unter den dichten Wolken auf +2 bis -4 Grad, woanders sogar auf -4 bis -9 Grad. Direkt an den Alpen könnte es über den Schneeflächen sogar bis auf eiskalte -13 Grad runtergehen. Also, halte dich warm und gib acht auf glatte Straßen!

Vorhersage für das Wetter in Deutschland am Samstag

Sonne satt und trocken, das erwartet euch südlich der Donau und in Südbaden! Ein wahrer Wettergenuss, der dir das Wochenende versüßt. Doch haltet euch fest, denn in den anderen Landesteilen wird’s etwas wilder. Stark bewölkt bis bedeckt, und das nicht zu knapp! Vor allem nördlich einer Linie vom Niederrhein bis zum Erzgebirge könnten hier und da ein paar Tropfen Regen, Schneeregen oder sogar Schnee vom Himmel fallen.

Die Temperaturen machen auch mit – zwischen 1 und 6 Grad wird’s tagsüber warm. Aber Vorsicht im Osten, Südosten und in höheren Bergregionen, da wird’s knackig kalt mit -5 bis 0 Grad. Ein leichter Wind weht durch das Land, im Norden und Osten sogar teils frisch, an der See und im Bergland gibt’s sogar stürmische Böen.

In der Nacht zum Sonntag wird’s dann spannend. Vom Nordwesten bis in den östlichen Mittelgebirgsraum könnten ab und zu ein paar Tropfen fallen. Im Norden und in der Mitte ist vereinzelter Regen oder Schneeregen nicht ausgeschlossen. Im Süden hingegen bleibt es teils wolkig, teils klar und größtenteils trocken – die Ruhe vor dem nächsten Wettersturm. Die Temperaturen sinken im Norden auf +3 bis 0 Grad, sonst auf +1 bis -6 Grad. Über Schnee kann es lokal sogar bis eiskalte -10 Grad runtergehen.

Prognose für das Wetter in Deutschland am Sonntag

Von Südbaden bis runter nach Niederbayern erwartet uns ein Mix aus Sonne und Trockenheit. Doch weiter nördlich wird’s turbulent! Stark bewölkt bis bedeckt, und hier und da kann es leicht nieseln – Regen, Schneeregen oder im Bergland sogar echter Schneefall.

Die Temperaturen halten sich zwischen +1 und +6 Grad auf, aber im höheren Bergland wird es eisig mit Dauerfrost. Ein Hauch von Frische weht durchs Land, im Süden gibt sich der Wind eher zurückhaltend, im Norden und Nordosten wird er teils mäßig und im Nordosten sogar frisch. An den Küsten und im höheren Bergland dürfen wir uns auf stürmische Böen oder sogar Sturmböen einstellen.

In der Nacht zum Montag wird der Himmel zur Bühne für eine neue Wetter-Show. Meist wolkig, in der Südhälfte sogar stark bewölkt mit dem ein oder anderen Schauer. Anfangs vielleicht als Regen, später mehr und mehr als Schnee. Da heißt es aufpassen, denn Glättegefahr ist dabei! Die Temperaturen kühlen sich auf +1 bis -4 Grad ab, im höheren Bergland und an den Alpen kann es sogar eiskalte -7 Grad geben.

