Wetter in Deutschland: Winter hat die Bundesrepublik fest im Griff – es droht DIESE Gefahr

Das Wetter in Deutschland sorgt immer wieder für schöne oder auch unschöne Situationen. Sei es mit Sonne und hohen Temperaturen oder auch mit viel zu viel Regen. Abwechslungsreich ist es auf ein Jahr gesehen auf jeden Fall. Dabei spiel es natürlich auch eine entscheidende Rolle, in welchem Teil von Deutschland man lebt.

In diesem Artikel halten wir dich immer über das aktuelle Wetter in Deutschland auf dem Laufenden und sagen dir, was die Prognosen und Wettervorhersagen des Deutschen Wetterdienstes für die kommenden Tage für das Wetter in Deutschland sagen.

SO wird das Wetter in Deutschland am Donnerstag

Lokale Rutschpartien drohen durch den feuchten Sprühregen oder die eiskalten Schneegriesel. An einigen Orten hüllt sich die Landschaft zusätzlich noch in Nebel. Und als ob das nicht genug wäre, macht uns der Frost auch noch am Vormittag einen Strich durch die Rechnung.

Tagsüber bleibt es in weiten Teilen Deutschlands frostig, die Kälte hält uns weiterhin fest im Griff. In der kommenden Nacht wird der Süden besonders hart getroffen, hier droht örtlich sogar strenger Frost.

Aber es gibt auch Lichtblicke! Heute erwartet uns im sonnigen Süden ein Wetter, das uns die Sonne ins Gesicht zaubert – abgesehen von ein paar Nebel- oder Hochnebelfeldern im Alpenvorland. Im Rest des Landes breitet sich hingegen eine undurchdringliche, hochnebelartige Decke aus. Hin und wieder sorgt sie für etwas Sprühregen oder Schneegriesel und bringt zusätzlich Glättegefahr mit sich. Doch am Nachmittag und Abend dürfen sich die Küstenbewohner auf aufmunternde Auflockerungen freuen.

Die Temperaturen bewegen sich heute zwischen eisigen -5 bis +3 Grad, wobei es an der Nordsee etwas milder wird. Der Wind weht schwach bis mäßig, in der Nordhälfte aus Nordwest bis West, in der Südhälfte aus Nord bis Ost.

Die Nacht zum Freitag verspricht im äußersten Nordosten sowie vom Oberrhein bis nach Südostbayern klaren Himmel und trockene Verhältnisse. In anderen Regionen bleibt es stark bewölkt oder bedeckt, vor allem in Sachsen kann es zu einem Hauch von Schneefall kommen. Ansonsten gibt es örtlich Sprühregen, der teils gefrierend oder als Schneegriesel daherkommt und für glatte Straßen sorgt. Gebietsweise zieht außerdem Nebel auf. Die Tiefstwerte erreichen frostige -1 bis -9 Grad, über Schnee sogar bis -13 Grad, während es an der See um die 0 Grad bleibt. Klingt nach einer frostigen Nacht, oder?

Vorhersage für das Wetter in Deutschland am Donnerstag

Freitag, südlicher Oberrhein bis Niederbayern im Sonnenrausch! Aber haltet euch fest, der Rest des Landes versinkt im Wolkenmeer. Von Niedersachsen über NRW bis nach Brandenburg und Sachsen sind vereinzelt Niederschläge angesagt – mal Schneegriesel, mal (gefrierender) Sprühregen. Das Thermometer erklimmt immerhin 0 bis +5 Grad, nur im Südosten bleibt es hartnäckig frostig bei bis zu -3 Grad. Im Norden und Osten weht euch ein mäßiger bis leicht böiger Westwind um die Ohren, während im Rest des Landes der Wind aus dem gemächlichen Norden bläst.

Die Nacht zum Samstag wird eine Achterbahnfahrt der Gefühle. In vielen Teilen des Landes hält die undurchdringliche Wolkendecke an, und nördlich der Mittelgebirgsschwelle gibt es sogar ein bisschen (gefrierenden) Regen oder Schneeregen, manchmal auch ein Hauch von Schnee. Vorsicht, Glättegefahr ist lokal nicht ausgeschlossen! Ganz im Süden hingegen klart der Himmel auf, und es bleibt trocken. Hin und wieder gesellt sich vielleicht der Nebel dazu. Die Temperaturen tanzen unter den Wolken zwischen +2 bis -4 Grad, während es anderswo richtig kalt wird mit Werten von -4 bis -10 Grad. An den Alpen über Schnee kann es sogar zu strengem Frost bis -13 Grad kommen.

