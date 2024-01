Wetter in Deutschland: Üble Prognose – es lauert DIESE Gefahr

Das Wetter in Deutschland sorgt immer wieder für schöne oder auch unschöne Situationen. Sei es mit Sonne und hohen Temperaturen oder auch mit viel zu viel Regen. Abwechslungsreich ist es auf ein Jahr gesehen auf jeden Fall. Dabei spiel es natürlich auch eine entscheidende Rolle, in welchem Teil von Deutschland man lebt.

In diesem Artikel halten wir dich immer über das aktuelle Wetter in Deutschland auf dem Laufenden und sagen dir, was die Prognosen und Wettervorhersagen des Deutschen Wetterdienstes für die kommenden Tage für das Wetter in Deutschland sagen.

SO wird das Wetter in Deutschland am Montag

Frühmorgens wird der Norden und Osten von vermehrten Schneeschauern eingedeckt. Doch aus dem Südwesten kommen die rettenden Wolkenlücken, die uns weitgehend von Niederschlag verschonen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 0 und frostigen -7 Grad, also Vorsicht vor Glatteis!

Im Laufe des Tages zeigt sich der Himmel mal mehr, mal weniger bewölkt. Im Süden, Südwesten und Nordosten gibt’s sogar längere sonnige Phasen. Lediglich im Norden und Osten müssen wir uns noch mit ein paar hartnäckigen Schneeschauern herumschlagen, vor allem an der Nord- und westlichen Ostsee. Im Laufe des Tages lassen sie jedoch nach. Die Höchstwerte klettern meist auf bescheidene -1 bis 4 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch aus West bis Südwest, an der Nordsee und auf den Berggipfeln wird es mitunter richtig stürmisch.

Die Nacht zum Mittwoch wird im Norden von dicken Wolken überzogen, es gibt vereinzelte Schneeschauer im Küstenbereich. In der Mitte bleibt es größtenteils trocken und leicht bewölkt. Doch im Süden braut sich was zusammen: Wolken nehmen zu, und über Saar, Baden bis nach Schwaben setzt Niederschlag ein. Mal Schnee, mal gefrierender Regen – da wird’s richtig glatt!

Die Tiefstwerte liegen im Norden zwischen 0 und -5 Grad, im Bergland und im Südosten wird es mit -5 bis -10 Grad noch frostiger. An der Nord- und Ostsee bläst teilweise ein ordentlicher Sturm. Winterliches Wetter hält uns also weiterhin fest im Griff!

Vorhersage für das Wetter in Deutschland am Dienstag

Am Mittwoch wird der Norden von wechselnden Wolken und der Küstenbereich von ein paar Schneeschauern aufgemischt. Doch haltet euch fest, im Rest des Landes zieht eine dicke Wolkendecke auf! Vom Südwesten her breiten sich kräftige Niederschläge aus, die sich über den gesamten Süden und die Mitte ergießen. In der Mitte gibt’s Schnee, südlich des Mains kann es zeitweise gefährlich glatt werden – Unwetteralarm wegen Glatteis ist hoch!

Die Temperaturen klettern zwischen frostigen -1 und angenehmen +9 Grad, besonders im Südwesten wird’s richtig mild. In der Mitte weht ein lauer Wind aus allen Richtungen, im Norden etwas stärker, an der Küste sogar frisch und teils stürmisch aus Südwest. Auch im Süden bläst ein auffrischender Südwestwind, der mit steifen Böen daher kommt, in den Bergen gibt’s sogar heftige Sturmböen.

Die Nacht zum Donnerstag wird im Süden und in der Mitte weiterhin von kräftigen Niederschlägen geprägt sein. Im nördlichen Bereich fällt Schnee, aber nach Süden hin wird die Sache knifflig – gefrierender Regen und Regen sind angesagt, das bedeutet akute Unwettergefahr! Im Norden hingegen klart es teilweise auf, von ein paar Schneeschauern an der Küste abgesehen bleibt es meist trocken. Die Temperaturen schwanken zwischen milden +5 Grad am Hochrhein und knackig kalten -6 Grad im aufklarenden Norden. Buckelt euch warm ein, denn das Wetter hat einiges im Gepäck!

