Wetter in Deutschland: Experte spricht Klartext – DAS droht jetzt

In den vergangenen vier Wochen hat sich das Wetter in Deutschland von allen möglichen Seiten gezeigt: Erst gab es meterhohen Schnee bis ins Flachland und Temperaturen bis zu 20 Grad unter Null.

Ende Februar drehte sich das Wetter in Deutschland komplett, es wurde Frühling. Innerhalb weniger Tage kletterten die Temperaturen auf bis zu 20 Grad über Null und die Sonne kam raus.

Das Wetter in Deutschland spielt verrückt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / onw-images

Wetter in Deutschland spielt vollkommen verrückt

Doch jetzt hat ein Meteorologe vom „Weather Channel“ eine bittere Prognose für den März herausgegeben.

Zumindest für alle Menschen, die sich auf den Frühling bereits eingestellt hatten. Damit ist nämlich erstmal wieder Schluss.

„Der Winter kommt zurück nach Deutschland. Ab Mittwoch, Donnerstag gibt es eine erste Kältewelle und auch Schneefall in höheren Lagen“, sagt Meteorologe Jan Schenk.

Es könnte auch im Flachland wieder schneien. (Archivbild) Foto: Hans Blossey

Am ersten Märzwochenende wird es nochmal richtig kalt

Und dann soll es ab dem ersten Märzwochenende noch kälter werden: Dauerfrost und Temperaturen tagsüber von minus 5 Grad seien keine Seltenheit.

Der Grund für den drastischen erneuten Wintereinbruch sei ein Azorenhoch. Sollte sich dieses über den britischen Inseln positionieren, so wie das Europäische Wettermodell es voraussagt, dann wird es in Deutschland mächtig kalt.

Schnee bis ins Flachland könnte nochmal aufkommen

„Dann könnte es auch wieder Schnee geben unter anderem in Berlin und in Hamburg, auch wenn es nicht so viel Schnee geben würde wie beim letzten Mal“, sagt Schenk.

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Winterfreunde dürfte die Prognose freuen, alle die sich auf warme Frühlingstemperaturen eingestellt hatten wohl eher nicht.

Es ist nicht die einzige Wetter-Prognose dieser Tage. Eine Langzeit-Aussicht schockiert sogar. Alles dazu hier >>> (fb)