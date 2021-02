Wetter in Deutschland: Wie lange bleibt es so kalt? Meteorologe stellt DIESE Prognose

Das Wetter in Deutschland kann man aktuell am besten mit einem Wort beschreiben: Eiskalt! Viele fragen sich, wann es endlich wieder wärmer wird. Kommt bald der Wetter-Umschwung? Meteorologe Dominik Jung hat eine Prognose.

Zugefrorene Seen, rutschige Böden, Autotüren, die sich nicht öffnen lassen – das ist gerade Alltag in Deutschland. Die Temperaturen sind vielerorts im zweistelligen Minus-Bereich. Wird das Wetter so bleiben?

Wetter in Deutschland: Es bleibt frostig. Foto: IMAGO / Lobeca; Screenshot Wetter.net (Montage: DER WESTEN)

Dominik Jung von Wetter.net sagt, dass am Mittwochmorgen teilweise -25 Grad gemessen wurden. Richtig kalt war es in Olbersleben in Thüringen mit 30,7 Grad.

Wetter in Deutschland: Es bleibt kalt

„Es zieht viel Kaltluft zu uns nach Mitteleuropa und deswegen ist erstmal Winter-Wetter angesagt. Die kalten Luftmassen kommen aus Osteuropa und schieben sich weit über Deutschland“, so der Meteorologe.

So entsteht eine Wetter-Vorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Von Frankreich bis zu den britischen Inseln, hat der Winter weite Teile Europas im Griff. Wie geht es am Donnerstag weiter? An der Ostsee soll es neue Schnee-Schauer geben. „Die entstehen dadurch, dass die Ostsee relativ mild ist im Vergleich zur kalten Luft, die drüber strömt“, so der Wetter-Experte.

Wetter in Deutschland: Schnee bis in den März hinein?

Auch Berlin und Brandenburg bekommen etwas von den Schauern ab, am Alpenrand kommen noch einige Flocken herunter. Die Temperaturen bleiben im zweistelligen negativen Bereich: „Direkt über dem Schnee kann es noch kälter sein bei - 20 bis - 25 Grad in der Nacht. Entlang des Rheins sind -6 bis -2 Grad drin.“

Dennoch soll tagsüber die Sonne scheinen. „Schönes Winter-Wetter mit Sonnenschein, aber knackig kalten Temperaturen. Abends gibt es weiterhin Schnee-Schauer“, erklärt Wetter-Experte Jung.

Und wann ist dieses kalte Wetter endlich vorbei? Das dauert leider noch. Laut Dominik Jung wird es im „Schneckentempo“ erst wieder wärmer. Bis Ende Februar ändert sich erstmal nicht viel. Danach sind vielleicht Temperaturen um 5 Grad drin. Der Frühling ist aber noch in weiter Ferne. (ldi)