Wetter in Deutschland: Winter-Einbruch über Nacht ++ DWD warnt vor extremem Unwetter ++ DB stellt Verbindungen ein

Winter extrem am Sonntag: Für weite Teile Deutschlands gilt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Auch ein erstaunliches Wetterphänomen ist möglich: Blutschnee! Meteorologen warnen eindringlich vor dem Wintersturm, der bis Montagfrüh wüten soll.

Sonntag, 7. Februar

7.10 Uhr: Heftiger Wintereinbruch in Teilen Deutschlands ++ Züge und Busse stehen mancherorts still

Über Nacht hat es in Teilen Deutschlands den erwarteten heftigen Wintereinbruch gegeben! In Münster steht der Busverkehr seit Sonntagmorgen still. „Schnee und glatte Straßen machen eine sichere Fahrt unmöglich“, heißt es von den Stadtwerken.

Auch in Hannover in Niedersachsen stehen die S-Bahnen bis circa 10 Uhr vorsorglich still. Auch der Verkehr im Harz-Weser-Netz falle voraussichtlich am Vormittag aus. Grund ist, dass es in der Nacht bereits mehrere Zugausfälle bei der Bahn gegeben hat. Ebenso wurden verschiedene Fernverbindungen im Norden Deutschlands abgesagt.

Der Deutsche Wetterdienst warnt auch am Sonntagmorgen noch vor starkem Schneefall. Das betrifft vor allem NRW, Hessen, Teile Thüringens, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Für vereinzelte Städte in NRW und Niedersachsen gilt eine noch höhere Warnstufe. Dort kann es zu extrem starken Schneeverwehungen komen.

Samstag, 6. Februar

23 Uhr: Winter-Unwetter nimmt Fahrt auf ++ Kölns OB warnt vor Frost-Toten ++ Bahn streicht Zugverbindungen

Nun gilt die amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor extrem starken Schneeverwehungen und starkem Schneefall bis Sonntagabend um 21 Uhr. In der Nacht und auch am Sonntag kann es insbesondere in der Mitte und im Osten Deutschlands zu heftigem Schneefall von bis zu 40 Zentimeter in Staulagen kommen, so der DWD. Außerdem warnt der Wetterdienst vor Glatteis auf den Straßen, insbesondere im Rheinland.

Die aktuelle Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes. Foto: dwd.de

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat unmittelbar vor dem erwarteten heftigen Wintereinbruch in Teilen Deutschlands auf die gefährliche Situation von Obdachlosen hingewiesen. „Uns stehen einige Tage mit teils strengem Frost bevor. Für wohnungslose KölnerInnen kann es lebensgefährlich werden“, schrieb die parteilose Rathauschefin der bei Twitter. Reker appellierte an Passanten, die Wohnungslose draußen im Freien bemerken, die Stadt zu informieren.

Uns stehen einige Tage mit teils strengem Frost bevor. Für wohnungslose KölnerInnen kann es lebensgefährlich werden. Die Stadt kann konkret helfen. Bitte zögern Sie nicht, Schlafplätze im Zweifel an die Winterhilfe-Hotline der Stadt @Koeln zu melden:



0221/47455545



HR — Henriette Reker (@HenrietteReker) February 6, 2021

Schon am Samstagabend hat in Teilen Nordrhein-Westfalens ein gefährlicher Eisregen eingesetzt. Im Siegerland schätzten die Wetterexperten die Gefahr bereits nun sehr hoch ein und warnten vor verbreitetem Glatteis. Vom Siegerland aus ziehe sich der Eisregen in der Nacht in einem breiten Streifen über Wuppertal und Düsseldorf bis zur niederländischen Grenze. In diesem Gebiet sei zumindest örtlich mit Glätte zu rechnen, teilte der Wetterdienst mit.

Deutlich kritischer könnte es im Verlauf der Nacht weiter nördlich in NRW werden. Für die Region vom Kreis Lippe über Bielefeld und Paderborn bis nach Münster und Unna warnte der Wetterdienst ab 21 Uhr vor starkem Schneefall und ab Mitternacht vor extrem starken Schneeverwehungen.

Wegen einer Unwetterwarnung sind im Norden Deutschlands am Samstag mehrere Zugverbindungen gestrichen worden. Am Wochenende verkehren keine Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Kiel, Hamburg und Lübeck sowie zwischen Hamburg und Westerland, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Am Samstag und Sonntag fahren demnach auch keine Intercity-Züge zwischen Bremen und Norddeich Mole sowie zwischen Münster und Norddeich Mole. Zudem ist nach Angaben der Bahn der Fernverkehr zwischen Hamburg und den Städten Rostock, Stralsund und Binz am Wochenende stark ausgedünnt. Wegen des erwarteten heftigen Wintereinbruchs hat die Bahn nach eigenen Angaben in Münster und mehreren anderen Städten Übernachtungsmöglichkeiten für gestrandete Reisende organisiert.

15.25 Uhr: Extreme Unwetterwarnungen des DWD ++ Blutschnee möglich ++ Experten warnen: Lebensgefahr!

Für weite Teile Niedersachsens, Nordrhein-Westfalens, Sachsen-Anhalts, Brandenburgs, Sachsens und Thüringen warnt der DWD vor heftigem Schneefall. Besonders extrem mit starken Schneeverwehungen soll es Ostwestfalen, das Münsterland, das südliche Niedersachsen und die Region um Halberstadt am Sonntag treffen. In anderen Modellen könnte auch das Ruhrgebiet, Osnabrück bis nach Hannover und Leipzig stark betroffen sein.

Experten rechnen mit 20 bis 50 Zentimeter Neuschnee! Das Portal wetter.com warnt vor „gewaltigen Neuschneemengen“. Lokal könne Lebensgefahr bestehen.

Mittlerweile sind #Unwetter-Warnungen vor starkem Schneefall und (extrem) starken Schneeverwehungen aktiv! Alle Informationen finden Sie auf https://t.co/il4EzIVRrj sowie in unserer WarnWetter-App. /V pic.twitter.com/TGyfz1eETX — DWD (@DWD_presse) February 6, 2021

Deutscher Wetterdienst warnt wegen Extrem-Schnee: „Vermeiden Sie alle Autofahrten!“

Der Deutsche Wetterdienst warnt in diesen Regionen sogar vor Autofahrten. In der DWD-Warnung für Sonntag heißt es: „ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Straßen und Schienenwege können unpassierbar sein. Vermeiden Sie alle Autofahrten!“

Im Rheinland, der Eifel über Mittelhessen, Unterfranken, Oberpfalz bis zum südlichen Thüringen wird am Wochenende gefrierender Regen und Eisregen erwartet. Hinzu kommt Frost! In Niedersachsen und Brandenburg sind am Sonntag tagsüber bis zu -7 Grad möglich - an der Küste zudem noch Sturmböen.

Das Portal wetter.de meldet: „Gleichzeitig verstärkt sich im Norden die Zufuhr an kalter Winterluft aus dem Osten. Dazwischen wirbelt ein Tief, das vor allem in Teilen der Nordhälfte eine richtige Schneebombe bringen kann.“ Meteorologen vergleichen die Wetterlage am Wochenende mit dem Jahrhundertwinter von 1978/79, der in Norddeutschland zu einem Chaos führte.

Blutschnee in Deutschland möglich: Im Süden färbt sich der Himmel schon rötlich

In Süddeutschland ist am Samstagnachmittag aktuell ein anderes Wetter-Phänomen zu beobachten: Der Himmel färbt sich rot! Ein Foto aus Baden-Württemberg, das unserer Redaktion zugespielt wurde, zeigt einen rötlich gefärbten Himmel.

Sahara-Staub über Baden-Württemberg am Samstag. Foto: Frank Schilli

Es ist Sahara-Luft, die Deutschland über das Mittelmeer erreicht. Wenn dieser Wüstensand und Staub vom Schnee aufgenommen wird, kann er durch diese Vermischung rötlich oder gelblich werden. Es entsteht der Eindruck, es schneie Blut. Ein beeindruckendes und schauriges Wetterphänomen!

Diese Luftströme aus dem Süden stoßen auf die Polarluft. Das Portal wetter.de meldet: „Gleichzeitig verstärkt sich im Norden die Zufuhr an kalter Winterluft aus dem Osten. Dazwischen wirbelt ein Tief, das vor allem in Teilen der Nordhälfte eine richtige Schneebombe bringen kann.“

