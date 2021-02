Wetter in Deutschland: Expertin mit hammerharter Winter-Prognose – „Zeit der Eistage ist angebrochen“

Eisig kalt – so kann man das Wetter in Deutschland eigentlich nur beschreiben. Nun hat eine Wetter-Expertin eine Winter-Prognose im Gepäck, die wirklich hammerhart ist.

Die arktische Kaltluft ist nun auch im Süden von Deutschland angekommen. Vorher war nur das halbe Land von dem kalten Wetter betroffen. Das heißt: Auch in den nächsten Tagen bleibt es sehr kalt.

Wetter in Deutschland: Bis zu -25 Grad

Wetter-Expertin Veronika Krieger von weather.com sagt, dass es in der Nacht zu Donnerstag in Nordbayern sogar am kältesten war: -21,4 Grad in Bad Königshofen und -20,4 Grad in Gollhofen.

Das Wetter in Deutschland bleibt frostig. (Archivbild) Foto: IMAGO / Rene Traut / Future Image (Montage: DER WESTEN)

Am Freitag muss die Region zwischen Erfurt und Nürnberg mit Tiefstwerten rechnen. In der Nacht bleibt es kalt. Laut der Meteorologin ist die „Zeit der Eistage angebrochen“. Bis zu -25 Grad müssen die Menschen dort aushalten.

Im Norden wird es etwas wärmer, aber dennoch eisig. In Gebieten, wo sich eine Schneedecke gebildet hat, bleibt es trotzdem bei bis zu -20 Grad. Wo der Himmel aufklart, kann das Wetter noch kälter werden und Schnee fallen.

----------------------------------

So entsteht eine Wetter-Vorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

----------------------------------

In der Nacht auf Samstag muss der Norden auch wieder mit tiefsten Temperaturen rechnen. Im Süden von Niedersachsen, in Sachsen-Anhalt sowie in Thüringen, Sachsen und Nord-Hessen bibbern die Menschen ebenfalls bei bis zu -25 Grad.

Wetter in Deutschland: Schon jetzt mehr Eistage als in 2020

Vielerorts bleibt das Wetter so, dass die Temperaturen den Gefrierpunkt nicht überschreiten werden. Wenn dies der Fall ist, nennt man diese Tage auch Eistage.

„Schon in diesem Jahr gab es mehr Eistage als 2020“, sagt Krieger. Da gab es gerade einmal durchschnittlich 3,71 Eistage.

In diesem Jahr hatten wir schon knapp 10 Eistage. Richtig kalt war das Wetter aber im Jahr 1963. Da gab es nämlich 63,42 Eistage, wie weather.com berichtet. Von diesem Wetter in Deutschland sind wir zum Glück noch weit entfernt. (ldi)