Wetter: Deutschland droht Kälte-Chaos – Experte warnt vor Bahn- und Stromausfällen

Ohje, das Wetter soll am Wochenende wahrlich nicht gut werden. Deutschland droht das Kälte-Chaos. Wetter-Experte Dominik Jung spricht von Bahn- und Stromausfällen.

So ziemlich jede Ecke in Deutschland hat mittlerweile ein paar weiße Flocken abbekommen. So soll es auch in den kommenden Tagen weitergehen. Das Wetter hält aber noch Schlimmeres für uns bereit.

Hält das Wetter in den kommenden Tagen wieder diese Bilder für uns bereit? (Archivbild) Foto: IMAGO / Bernd März

Wetter: Eisregen sorgt für große Probleme

Stichwort: Eisregen. Der soll laut Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net dafür sorgen, dass wir Probleme mit unseren Stromleitungen bekommen. „Dieser Eisregen kann auch sehr gefährlich werden, denn der lagert sich an den Stromleitungen ab und macht sie deutlich schwerer als normal. Sie hängen dann durch und wenn dann noch Wind dazukommt, dann gibt es sogenannte Leiterseilschwingungen.“

So heißt dieses Phänomen im meteorologischen Fachchinesisch. Das bedeutet, dass die Stromleitungen das zusätzliche Gewicht nicht tragen. „Das hätte natürlich zur Folge, dass Strommasten umknicken, Stromleitungen abreißen und damit auch, dass ein Strom-Blackout in einigen Teilen Deutschlands droht.“ Ausfälle bei der Bahn wären eine weitere Folge.

Wetter: Strom-Blackout durch Eisregen-Unwetter?

„Genau das könnte uns auch am kommenden Wochenende bevorstehenden. An der Luftmassengrenze in der Mitte Deutschlands bildet sich eben dieser Eisregen“, so der Wetter-Experte.

Sowas soll es laut Jung 2005 bereits im Münsterland gegeben haben. Die Strommasten klappten durch die schwere Last der Eispartikel zusammen. Durch den dazukommenden Wind und Schnee kam es zu den Schwingungen.

Am Wochenende soll es auch wieder kalt werden, bei Temperaturen zwischen -3 und -5 Grad. An wärmeren Orten sind bis zu 10 Grad drin. Genau der Bereich, wo die Temperatur-Unterschiede aufeinander treffen sei so gefährlich, erklärt der Wetter-Experte. An diesen Stellen könnte sich der Eisregen bilden. Auch Bäume könnten laut durch die große Last umstürzen. (ldi)