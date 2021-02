Wetter in Deutschland: Extremlage! Blutschnee und bedrohliche DWD-Warnungen

Winter extrem am Wochenende: Für weite Teile Deutschlands gilt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Auch ein erstaunliches Wetterphänomen ist möglich: Blutschnee! Meteorologen warnen eindringlich vor dem Wintersturm, der bis Montagfrüh wüten soll.

Über die aktuelle Wetter-Lage in Deutschland informieren wir in diesem News-Blog.

Wetter in Deutschland: Extreme Unwetterwarnungen des DWD ++ Blutschnee möglich ++ Experten warnen: Lebensgefahr!

Für weite Teile Niedersachsens, Nordrhein-Westfalens, Sachsen-Anhalts, Brandenburgs, Sachsens und Thüringen warnt der DWD vor heftigem Schneefall. Besonders extrem mit starken Schneeverwehungen soll es Ostwestfalen, das Münsterland, das südliche Niedersachsen und die Region um Halberstadt am Sonntag treffen. In anderen Modellen könnte auch das Ruhrgebiet, Osnabrück bis nach Hannover und Leipzig stark betroffen sein.

Experten rechnen mit 20 bis 50 Zentimeter Neuschnee! Das Portal wetter.com warnt vor „gewaltigen Neuschneemengen“. Lokal könne Lebensgefahr bestehen.

Mittlerweile sind #Unwetter-Warnungen vor starkem Schneefall und (extrem) starken Schneeverwehungen aktiv! Alle Informationen finden Sie auf https://t.co/il4EzIVRrj sowie in unserer WarnWetter-App. /V pic.twitter.com/TGyfz1eETX — DWD (@DWD_presse) February 6, 2021

Deutscher Wetterdienst warnt wegen Extrem-Schnee: „Vermeiden Sie alle Autofahrten!“

Der Deutsche Wetterdienst warnt in diesen Regionen sogar vor Autofahrten. In der DWD-Warnung für Sonntag heißt es: „ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Straßen und Schienenwege können unpassierbar sein. Vermeiden Sie alle Autofahrten!“

Im Rheinland, der Eifel über Mittelhessen, Unterfranken, Oberpfalz bis zum südlichen Thüringen wird am Wochenende gefrierender Regen und Eisregen erwartet. Hinzu kommt Frost! In Niedersachsen und Brandenburg sind am Sonntag tagsüber bis zu -7 Grad möglich - an der Küste zudem noch Sturmböen.

Das Portal wetter.de meldet: „Gleichzeitig verstärkt sich im Norden die Zufuhr an kalter Winterluft aus dem Osten. Dazwischen wirbelt ein Tief, das vor allem in Teilen der Nordhälfte eine richtige Schneebombe bringen kann.“ Meteorologen vergleichen die Wetterlage am Wochenende mit dem Jahrhundertwinter von 1978/79, der in Norddeutschland zu einem Chaos führte.

Blutschnee in Deutschland möglich: Im Süden färbt sich der Himmel schon rötlich

In Süddeutschland ist am Samstagnachmittag aktuell ein anderes Wetter-Phänomen zu beobachten: Der Himmel färbt sich rot! Ein Foto aus Baden-Württemberg, das unserer Redaktion zugespielt wurde, zeigt einen rötlich gefärbten Himmel.

Sahara-Staub über Baden-Württemberg am Samstag. Foto: Frank Schilli

Es ist Sahara-Luft, die Deutschland über das Mittelmeer erreicht. Wenn dieser Wüstensand und Staub vom Schnee aufgenommen wird, kann er durch diese Vermischung rötlich oder gelblich werden. Es entsteht der Eindruck, es schneie Blut. Ein beeindruckendes und schauriges Wetterphänomen!

Diese Luftströme aus dem Süden stoßen auf die Polarluft. Das Portal wetter.de meldet: „Gleichzeitig verstärkt sich im Norden die Zufuhr an kalter Winterluft aus dem Osten. Dazwischen wirbelt ein Tief, das vor allem in Teilen der Nordhälfte eine richtige Schneebombe bringen kann.“

