am 02.10.2020 um 14:06

Wetter: DAS kommt am Wochenende auf uns zu

Das Wetter am Wochenende kann in ganz Deutschland ziemlich ungemütlich werden. Denn Meteorologen sagen Sturmtief „Brigitte“ voraus, und das soll es ganz schön in sich haben.

Als intensiv und heftig beschreiben die Experten das Wetter am Wochenende.

Das Wetter am Wochenende hat es in sich

Denn „Brigitte“ bringt in einigen Teilen Deutschlands Orkanböen mit, in anderen dafür nochmal ein bisschen Sommer.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Wetter-Prognose: Schnee zu Weihnachten? Experte mit eindeutiger Ansage

Vanessa Mai lüftet lang gehütetes Geheimnis: „Es wusste keiner, nicht mal meine Familie“

Kreuzfahrt: „Tui Cruises“-Chefin packt über aktuelle Schiffs-Reisen aus – und rät Urlaubern jetzt DAZU

Urlaub auf Kreta: Frau schwimmt im Meer – und fühlt sich auf einmal gar nicht mehr wohl „Erschreckend!“

-------------------------------------

Das Sturmtief nistet sich anscheinend vor allem über Frankreich und dem Ärmelkanal ein, die Ausläufer reichen aber bis nach Deutschland. Nur der Osten wird einigermaßen verschont, dort kommt der Sommer nochmal zurück.

Böen bis 120 Km/h möglich

Im Westen und Süden können am Wochenende Sturmböen bis 120 Stundenkilometern ankommen. Über die Alpen drängt ein Föhnwind in den Süden Deutschlands, dort wird es also nicht nur windig, sondern auch noch warm.

---------------------------

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

---------------------------

Im Westen und Südwesten hingegen soll es am Wochenende immer wieder Schauer geben.

Das Wetter wird unangenehm. Foto: dpa

Im Osten wird es warm, der Süden wird windig

Im Osten und Norden können dafür Temperaturen bis zu 24 Grad und Sonne erreicht werden, während der Westen Deutschlands gerade mal auf 16 Grad kommen soll.

Die Sonne kommt nahezu überall raus, der Wind ist es allerdings, der die Wärme bringt. (fb)