Wetter: Können die sommerlichen Temperaturen das Coronavirus stoppen?

Der Frühling ist endgültig da, schon dieses Wochenende zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Und es wird noch wärmer.

Kann das warme Wetter den Coronavirus stoppen? Es besteht eine kleine Hoffnung, dass das höhere Temperaturen und damit gutes Wetter dem Coronavirus schaden kann. Doch die Experten sind sich uneinig.

Wetter: Können warmen Temperaturen das Coronavirus stoppen?

Wetterexperte Dominik Jung sagt etwa: Sonne und Wärme sind gut für uns, schlecht für Corona. „Die Ausbreitung könnte durch das sonnige Wetter und die steigenden Temperaturen etwas gebremst werden. Bei trockener Luft breitet sich das Virus auch nicht so gut aus, bei feuchter Luft lagert es sich eher an Partikeln in der Luft an und wird weitertransportiert“, so der Diplom-Meterologe vom Wetterdienst „Q.met“ zu BILD.

Auch der Virologe Alexander Kekulé hält es im Gespräch mit der ARD möglich, dass die Wärme dem Virus zusetzt. „Wenn es warm wird, werden die Coronaviren normalerweise schwächer und die Krankheit schwächt sich ab. Der Sommer könnte unser bester Verbündeter sein“.

Verhaltener schätzt Christian Drosten von der Berliner Klinik Charité ähnlich. Die Wärme im Sommer, UV-Strahlen und die Tatsache, dass Leute vermehrt draußen sind und sich weniger aneinander infizieren können, geben zwar Grund zur Hoffnung. Doch die Verbreitung eines pandemischen Virus würde nicht so stark gestoppt werden wie etwa bei Influenza-Viren, so Drosten im NDR-Podcast.

Auch andere Experten sind eher skeptisch. Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Hamburger Bernhard-Nocht Institut für Tropenmedizin sagte gegenüber BILD: „Das Influenzavirus ist ein ganz anderes Virus als das Coronavirus. Nur weil eine normale Grippewelle bei höheren Außentemperaturen abebbt, muss das nicht auch auf Corona zutreffen. Das Wetter mag vielleicht einen kleinen Einfluss haben, aber es ist unwahrscheinlich, dass das Coronavirus plötzlich weg ist, nur weil es ein paar Grad wärmer wird“.

Ähnlich äußerte sich auch das Robert-Koch-Institut auf eine BILD-Anfrage. Demnach liegen dem RKI noch keine Erkenntnisse dafür vor, dass das Wetter die Ausbreitung des Virus beeinflusst.

Es bleibt warm und sonnig

Fest steht: das Wetter in den kommenden Tagen wird traumhaft. Am Sonntag scheint die Sonne von früh bis spät von einem meist wolkenlosen Himmel. Die Luft erwärmt sich auf 16 Grad im Nordosten und 22 Grad im Westen, so der Deutsche Wetterdienst. Auch in der kommenden Woche soll das so bleiben.

Angesichts dessen erinnern viele Polizei-Behörden nochmal an die Abstandregeln und Kontaktverbote in Corona-Zeiten. (ms)