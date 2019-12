Wetter: Bleibt es trocken an Silvester? Das sind die Aussichten für Böllerfreunde

Das Wetter an Silvester bleibt vermutlich trocken, außer in einer Region. (Symbolbild)

Auch in diesem Jahr hat es mit weißen Weihnachten nicht geklappt. Das Wetter an den Festtagen war einfach zu mild.

Müssen wir nun bei den jetzigen Minustemperaturen ein verschneites Silvester erwarten?

Wetter: Schneechancen an Silvester

Es ist aktuell kälter geworden bei Werten um -1 bis -4 Grad und zwischen -4 und -8 Grad im Bergland. Daher ist in der Nacht mit Frost zu rechnen. Aber halten die tiefen Temperaturen bis Silvester an?

Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es in NRW, am 31. Dezember, Höchstwerte von 3 bis 8 Grad geben. Also leider ein wenig zu warm für Schnee.

Das sind die Aussichten

Vom Norden her wird es wolkig bis stark bewölkt. Am Vormittag wird es etwas regnen. In der Silvesternacht ziehen in einigen Gebieten Nebelfelder auf.

Die Tiefstwerte liegen bei +1 bis - 3 Grad. Ansonsten bleibt es trocken.

Die Wetterkarte

Kachelmannwetter teilt dazu eine Wetterkarte auf Twitter. Darauf ist zu erkennen, dass es in ganz Deutschland trocken bleibt. Außer auf Sylt, dort könnte es regnen.

Laut dieser Vorhersage gibt es so gut wie keinen Nebel in der Nacht. (mia)