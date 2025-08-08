Verwirrung wegen Wetter-App: Experte wird deutlich – diese Fehler sollte man vermeiden

Dieser Sommer gestaltet sich als ganz schön nass, regnerisch und stürmisch – kein Wunder, dass da die Wetter-App ein ständiger Begleiter vieler Deutsche ist. Doch hier gibt es ein paar Dinge zu beachten, damit man auch wirklich gut durch diesen bisher schon recht ungestümen Sommer kommt.

Diese Redaktion hat daher mal bei Diplom-Meteorologe Dominik Jung nachgehakt, was es für typische Missverständnisse zum Thema Regenwetter in Handy-Apps gibt. Sein Fazit: „Einige! Die häufigsten Missverständnisse betreffen die Genauigkeit und Interpretation.“ Doch was genau meint er damit?

Wetter-Apps so zuverlässig?

Zum einen geht es da um die exakte Ortsgenauigkeit. „Viele Apps zeigen Regenvorhersagen scheinbar punktgenau für einzelne Stadtteile oder Dörfer. In Wahrheit basiert die Vorhersage aber meist auf grobmaschigen Wettermodellen mit Rasterweiten von mehreren Kilometern“, schildert der Wetter-Experte. Lokale Schauer können aus diesem Grund auch öfter mal danebenliegen – „im wahrsten Sinne des Wortes.“

Doch es gibt noch andere Stolperfallen, auf die Wetter-App-Nutzer gern mal hereinfallen. „Wenn eine App anzeigt ‚Regen beginnt in 12 Minuten‘, wirkt das sehr präzise. Diese Angaben stammen oft aus extrapolierten Radardaten – sie sind kurzfristig oft recht zuverlässig, können sich aber schnell ändern, wenn sich die Zugbahn eines Schauers verschiebt“, erklärt Jung gegenüber dieser Redaktion ausführlich.

Dominik Jung zeigt aber noch ein Phänomen auf: Viele verwechseln nämlich Vorhersage und Ist-Zustand. „Nutzer halten die Anzeige in der App für das aktuelle Wetter, obwohl es sich um eine Prognose handelt – besonders tückisch bei automatisierten Symbolen wie einer kleinen Regenwolke“, so der Wettermoderator.