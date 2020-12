Wetter an Weihnachten: Experten schocken mit Prognose – so mies werden die Festtage

Wie wird das Wetter an Weihnachten? Werden wir im Schnee feiern können oder ist wieder T-Shirt-Wetter angesagt? In den letzten Jahren hofften die Menschen deutschlandweit auf die weiße Pracht, wurden jedoch in den allermeisten Regionen herbe enttäuscht. Auch in diesem Jahr sieht es wohl nicht besser aus.

Denn Wetter-Experten haben keine gute Prognose für die Festtage parat. Erste vage Trends lassen auf ziemlich mieses Wetter schließen.

Wetter an Weihnachten: Erster vager Trend

Björn Goldhausen, Meteorologe bei WetterOnline: „Wie das Wetter im Detail an den Weihnachtstagen wird, dass lässt sich jetzt zwar noch nicht sagen. Aber die ersten Trends der Großwetterlage zeigen klar in eine Richtung und von einem typischen Weihnachtstauwetter, das mit bis zu 70 Prozent Eintreffwahrscheinlichkeit oft für mildes Regenwetter an den Feiertagen sorgt.“

Wetter an Weihnachten: Weiß oder grün? Kalt oder mild? Noch ist in Sachen Weihnachts-Wetter alles offen, aber ein erster Trend zeichnet sich ab. Foto: WetterOnline

Aktuell haben wir es laut des Wetter-Experten mit einem kräftigen Azorenhoch und einem Hoch über Russland zu tun. Dazwischen würden Tiefs vom Nordatlantik regelrecht in unsere Richtung schießen. „Diese Tiefdruckrennbahn schwächt sich in der nächsten Zeit zwar etwas ab, eine grundlegende Umstellung der Wetter-Lage ist aber nur vorübergehend in Sicht.“

Und wie geht es in den kommenden Wochen weiter mit dem Weihnachts-Wetter? Goldhausen: „Nach dem dritten Adventswochenende wird den Tiefs der Weg ins Mittelmeer zwischenzeitlich abgeschnitten. Dann dreht der Wind bei uns wohl auf Süd und mit den Temperaturen geht es deutlich bergauf.“

---------

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

---------

+++ Wetter: November knackt alle Rekorde! Experten schlagen Alarm +++

Das klingt nicht so toll. Gerade zu Weihnachten wollen wir es ausnahmsweise etwas kälter haben, Handschuhe tragen und einen warmen Kakao und Glühwein trinken. Eine Wende ist aber durchaus möglich.

Wetter an Weihnachten: Nass, mild und stürmisch

„Nach derzeitigem Stand deutet vieles darauf hin, dass ein immer kräftiger werdendes Hoch über Russland die Tiefs in der Vorweihnachtswoche wieder abprallen lässt“, so Wetter-Experte Goldhausen.

--------

Top-News:

Corona: Wirbel um Virologe Hendrik Streeck – „Absolut würde- und respektlos“

Rebecca Reusch vermisst: Schwester von verdächtigem Schwager mit bewegenden Worten – „Wir dachten: Das war's jetzt“

dm: Kundin öffnet Adventskalender – sie erwartet eine böse Überraschung

--------

„Von zunehmend eisiger Ostluft bis hin zu einer vor allem in der Höhe milden Süddüse ist dann alles möglich“, erklärt der Meteorologe.

+++ Ikea stellt Katalog ein – jetzt kommen diese Nachrichten ans Licht +++

Schnee ist also erstmal nicht in Sicht. Dafür „mildes, nasses und stürmisches Dezember-Wetter“. Die Hoffnung auf ein weißes Weihnachts-Wunder stirbt jedoch bekanntlich zuletzt. (ldi)