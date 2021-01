Wetter: -15 Grad! Diese Prognose freut alle Liebhaber von Schnee und Eis

Was war das für ein Wochenende! Das Wetter erfreute viele Schnee-Fans. Vielerorts in Deutschland kamen reichlich Flocken herunter. Und wie wird das Wetter im kommenden Monat? Eines dürfte klar sein: kalt!

Freunde von Schnee und Eis sollen laut wetter.de im Februar voll auf ihre Kosten kommen. Vor allem auf den Bergen soll viel gefrorenes Wasser herunterfallen. Aber auch das Flachland wird zur Eisfläche.

Wetter: Hier wird es richtig kalt

In Berlin und Hamburg sollen die Temperaturen dort nachts auch mal an der -10 Grad und -15 Grad-Marke kratzen. Warm einpacken ist also angesagt. Vor allem in Regionen, wo viel Schnee liegt, soll es auch eisig kalt werden.

Das Wetter dürfte Schnee-Fans freuen. Foto: imago images / STL

Und wie sieht es im Westen aus? In Köln zum Beispiel soll das Wetter für die Menschen vor Ort auch im Februar mal ein paar Flocken bereithalten. Es wird aber vor allem eins: nass. Das tut der Erde nach dem letzten trockenen Sommer auch richtig gut.

Gleichzeitig kommt aber auch die kalte Luft in den Westen. So sinkt die Schneefallgrenzen nochmals nach unten. Selbst Köln, wo es wirklich selten schneit, soll eine gute Chance auf Schnee haben. Auf den westlichen Mittelgebirgen dürfte ebenfalls einiges runterkommen.

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Den kalten Winter spürt aber zuerst der Osten. In Berlin soll im Februar Dauerfrost das Wetter beherrschen. An Schnee-Tagen wird es richtig eisig.

Im Süden Deutschlands soll es ebenfalls knackig kalt werden – mit viel Schnee. In Garmisch-Partenkirchen zum Beispiel spielen sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt ab. Auch hier sollen viele Flocken herunterkommen.

Das Wetter beschert uns im Februar also keinen vorzeitigen Frühling. Der Schnee, Eis und Kälte haben Deutschland weiterhin im Griff. (ldi)