„Westerwald-Killer“ ist tot – wichtigste Frage bleibt offen

Nach dem Fund einer Leiche am Dienstag ist klar: Es handelt sich um den gesuchten "Westerwald-Killer".

Diese Nachricht hat die Menschen bis weit über die Grenzen von Weitefeld in Rheinland-Pfalz in Schockstarre versetzt. Am 6. April dieses Jahres ist ein Ehepaar (44 und 47) und ihr gemeinsamer Sohn (16) getötet worden.

Seitdem fahndete die Polizei fieberhaft nach dem „Westerwald-Killer“. Am Dienstag (5. August) fand die Polizei eine stark verweste Leiche unweit des Tatorts. Jetzt ist klar: Es handelt sich bei dem Toten um den Tatverdächtigen (61). Das hat die Polizei am Donnerstag (7. August) bestätigt.

„Westerwald Killer“ tot aufgefunden

Die Leiche ist noch am Dienstag in die Rechtsmedizin der Universitätsklinik in Mainz gebracht und dort durch Fachleute inspiziert worden. Ein Abgleich des Zahnstatus sowie eine DNA-Vergleichsanalyse ergaben, dass es sich bei der Leiche um den mit internationalem Haftbefehl gesuchten Tatverdächtigen handelte, wie die Polizei Koblenz berichtet.

Wie es zum Tod des wegen dreifachen Mordes gesuchten Tatverdächtigen kam, ist unklar. „Aufgrund des fortgeschrittenen Verwesungszustandes der Leiche lassen sich die Todesursache und der genaue Todeszeitpunkt nicht mehr klären. Ob der mutmaßliche Täter Selbstmord begangen hat oder an den Verletzungen verstorben ist, die er sich bei Begehung der Tat zugezogen hat, oder eine sonstige Todesursache vorliegt, lässt sich dementsprechend nicht mehr sicher feststellen.“, klärt die Polizei auf. Das vorläufige Kurzzeitprotokoll der Obduktion habe jedenfalls keine knöchernen Defekte feststellen können.

Rätsel um Motiv

Auch die Frage nach dem Motiv des Tatverdächtigen bleibt mit seinem Tod offen. Wieso hatte er die Familie umgebracht?

Ein Bürger hatte die Leiche am Dienstagnachmittag in unmittelbarer Nähe eines Baches in einem Bereich entdeckt, der während der polizeilichen Absuche des Geländes versumpft war und teilweise unter Wasser stand. In unmittelbarer Nähe der Leiche wurde außerdem eine Schusswaffe gefunden, bei der es sich um die Tatwaffe handeln könnte. Aktuell laufen die Untersuchungen dazu noch.

Mit dem Fund der Leiche findet das monatelange Ermittlungsverfahren nun strafprozessual ein Ende. Es gibt keine Hinweise auf weitere Tatbeteiligte und die Beweislage gegen den Gesuchten ist erdrückend.

„Die Tatsache, dass der Verbleib des mutmaßlichen Täters über Monate ungeklärt war, hat uns keine Ruhe gelassen. Dass der Tatverdächtige nicht mehr lebt, war aus vielen Gründen eine naheliegende Option, aber ohne Leiche mussten auch andere Optionen weiterverfolgt werden. Mir fällt jedenfalls ein Stein vom Herzen, dass das nunmehr ein Ende gefunden hat“, äußert der Leitende Oberstaatsanwalt Mannweiler sich befreit von den Anspannungen der letzten Monate. Auch Polizeipräsident Süs zeigt sich erleichtert, dass „die Menschen in der Region zu ihrer Normalität zurückkehren können“.