Expertin klärt auf: Gibt es ein Bußgeld beim Töten von Wespen?

Gerade jetzt im Sommer gibt es neben Sonnenschein, viel gute Laune und das eine oder andere Eis aber auch eine Sache, die die Leute ziemlich nervt: Wespen! Ob im Garten, im Park oder in der Stadt, beinahe überall sind die kleinen, schwarz-gelben Krabbeltiere unterwegs.

Einfach so los, wird man sie oftmals nur schwer – gar töten ist dabei nicht drin, da sie unter Naturschutz stehen. Tötet man eine Wespe doch, drohen einem laut Bußgeldkatalog je nach Bundesland bis zu 50.000 Euro. Doch wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass man so viel zahlen muss? Eine Expertin klärt gegenüber dieser Redaktion einmal auf!

„Gründe müssen plausibel und vernünftig sein“

„Alles wildlebende Getier unterliegt dem allgemeinen Naturschutz, so auch die Wespen. Das heißt im Endeffekt, man braucht für die Verfolgung, Bejagung oder Vernichtung einen vernünftigen Grund“, erklärt Dr. Melanie von Orlow von der NABU Berlin im Interview mit dieser Redaktion. Konkret bedeutet das: Um kein Bußgeld zu zahlen, sollte für das Töten einer Wespe oder Entfernen eines Wespennests immer ein vernünftiger Grund vorliegen.

So sei es beispielsweise nicht hinnehmbar, schwere, bauliche Schäden am Haus hinzunehmen. Laut Dr. von Orlow müsse man nur gut begründen können, warum ein Wespennest entfernt werden oder eine Wespe sterben musste. Mit einem wirklichen Bußgeld sei nur dann zu rechnen, wenn man wiederholt und ohne Grund Wespen tötet oder ihre Nester zerstört.

Auch Schädlingsbekämpfer stehen da in der Pflicht, immer die Notwendigkeit zu prüfen. „Es reicht nicht aus, dass der Kunde sagt, machen sie die mir weg. […] Die Gründe müssen plausibel und vernünftig sein“, so die Sprecherin der NABU-Bundesarbeitsgruppe Hymenoptera im Gespräch mit dieser Redaktion. Wenn man also „ohne Sinn und Verstand“ einfach so Wespen tötet, kann man „irgendwann richtig Ärger bekommen“.

