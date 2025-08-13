Wespen-Alarm in Deutschland – so schützt du dich vorm Stich

Im August herrscht wie immer Wespen-Alarm in Deutschland! Wenn es besonders warm wird, kommen die nervigen Störenfriede raus und terrorisieren uns beim Grillen, Eisessen oder auch einfach nur beim Bummeln durch die Stadt.

Diese Redaktion hat deshalb beim NABU (Naturschutzbund Deutschland) nachgefragt, wie man sich am besten vor den Tieren und ihrem Stich schützen kann – und was man tun kann, wenn man ein Wespennest am Haus entdeckt. Dr. Melanie von Orlow von der NABU Berlin hat ein paar Tipps für dich.

„Wespen sind von Natur aus verteidigungsbereiter“

Was sollte man beachten oder wie sollte man sich verhalten, um einen Stich zu verhindern? Diese Frage hast du dir bestimmt schon das ein oder andere Mal gestellt, wenn mal wieder eine Wespe gefährlich nah an deinem Getränk vorbeifliegt oder direkt vor deiner Nase hin und her tänzelt.

+++ NRW: Aggressives Tier breitet sich aus – Bürger müssen jetzt reagieren +++

„Wespen sind von Natur aus verteidigungsbereiter“ – und auch empfindlicher als man denkt, weiß Dr. von Orlow vom NABU Berlin. Da ihre Nester oft im Boden liegen, reicht auch schon ein schwerer Schritt, um sie aufzuschrecken. „Also das A und O ist natürlich Wespen-Nestnähe zu meiden“ – aber nicht, sie zu ignorieren. Darauf weist von Orlow explizit hin, da auch andere gestochen werden können.

Futterstellen unterbinden

Was kann man gegen Wespennester tun? Wie sollte man am besten damit umgehen? „Gut ist es, wenn man irgendwelche Arten von Wänden bauen kann. Also zum Beispiel mit großen Gewebeplanen arbeiten.“ Doch noch viel wichtiger sei es, Futterstellen zu unterbinden. Dazu gehört auch, die eigenen Speisen abzudecken, im Garten Fallobst einzusammeln, die Biotonne abzudecken und im Prinzip auch jeden Müll gut unter Verschluss zu halten.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

„Denn wenn man den Tieren beibringt, hier ist eine Futterstelle, dann lernen sie das auch“ – und sagen es ihren Artgenossen. Darum sei es besonders wichtig, den Zugang zu Futter zu erschweren oder auch für das Tier „gefährlich“ und „unattraktiv“ zu gestalten.

„Gefährlich ist das Stichwort„

„Gefährlich ist das Stichwort“, sagt die Expertin. „Viele Leute scheinen ja immer in so eine Art Starre zu verfallen, sobald die Wespe kommt. So nach dem Prinzip, die darf mich nicht angreifen und die fühlt sich vielleicht provoziert.“ Doch das sei Quatsch. „Keine Wespe fühlt sich jetzt erst mal so großartig provoziert, beziehungsweise keine Wespe sticht auch aus dem Prinzip.“ Das sei ein rein menschlicher Gedanke.

Wespen würden sich eher in Sicherheit bringen. „Eine Wespe sticht in erster Linie nur, wenn sie selber gedrückt bzw. gequetscht wird. Oder im Nestbereich, also d.h. wenn sie ihr Nest wirklich verteidigen muss, dann gibt’s Stiche. Da muss man auch ganz klar sagen, da gibt man der Wespe zu viel Intellekt mit auf den Weg, das versteht sie gar nicht.“

Mehr Themen:

Ein letzter Tipp von der Expertin: Mit der Speisekarte der Wespe „eins vor den Latz geben“ und ihnen zeigen, „hier wird’s schwierig, hier ist es gefährlich“.