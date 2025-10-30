Wegen weniger als 2 Metern: Deutschland verliert Weltrekord nach über 100 Jahren!

Das Ulmer Münster ist seinen Titel los! Mit der Montage des ersten Kreuzsegments des Jesu-Christi-Turms hat die Sagrada Família eine wichtige Bauetappe erreicht und ist jetzt höher als der imposante Kirchturm in Ulm. Die berühmte Basilika in Barcelona misst seit Donnerstag (30. Oktober) stolze 162,91 Meter – ein neuer Weltrekord.

Ulmer Münster nicht mehr Nummer 1

Der bisher höchste vollendete Kirchturm der Welt, das 161,5 Meter hohe Ulmer Münster (1890 fertiggestellt), wurde damit offiziell übertroffen. Das neue Kreuzsegment sorgte für den finalen Schritt auf dem Weg zur geplanten Höhe von insgesamt 172,5 Metern. Doch nicht nur die Zahlen beeindrucken: Das aus Bayern stammende Bauteil glänzt mit glasierter Keramik und Glas und reflektiert das Licht auf beeindruckende Weise.

Die Lieferung des Kreuzarms erfolgte bereits im Sommer – und viele Augen richteten sich während der vergangenen Monate gespannt nach Barcelona. Die Informationen zur Sagrada Família hat die Kirche nun stolz verkündet und unterstrichen: Der Bau geht auf die Zielgerade!

Sagrada Família überragt Ulmer Münster

Nach der Fertigstellung im Jahr 2026 wird das Ulmer Münster endgültig nicht mehr mithalten können. Dann wird die Sagrada Família ihren Rekord mit mehr als zehn zusätzlichen Metern Vorsprung zementieren. Die Feierlichkeiten lassen nicht lange auf sich warten: Schon am 10. Juni 2026 soll die offizielle Einweihung stattfinden – genau 100 Jahre nach dem Tod Antoni Gaudís.

Das berühmte Bauwerk ist nicht nur eine architektonische Meisterleistung, sondern auch ein Symbol. Es verbindet den ulmer Rekordhalter und die spanische Basilika durch eine weltweite Faszination für kirchliche Monumente. Das Ulmer Münster bleibt jedoch weiterhin ein Meisterwerk mit historischer Bedeutung – auch ohne den Titel des höchsten Kirchturms.