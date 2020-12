Eine irre Idee könnte bald alle Weltraum-Fans begeistern. Denn mehrere Unternehmen planen in der Nordsee etwas Spektakuläres. Der Plan hat sogar nun eine weitere Hürde genommen, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Weltraum: Diese irre Idee in der Nordsee wird konkreter

Insgesamt vier Unternehmen haben sich nun für ein Weltraum-Projekt zu einem Konsortium zusammengeschlossen. Damit ist eine weitere Hürde genommen worden.

Zum Konsortium gehören unter anderem der Bremer Raumfahrtkonzern OHB und die Reederei Harren & Partner dazu.

In der Nordsee könnte bald ein irres Projekt umgesetzt werden. (Symbolbild) Foto: imago images / Priller&Maug

Wie MOIN.DE berichtet ist das Unternehmen Harren & Partner ebenfalls in der Hansestadt ansässig und auf maritime Schwer- und Spezialtransporter spezialisiert. OHB baut Satelliten. Was könnten diese Unternehmen also nun zusammen in der Nordsee planen?

Das ist die Nordsee:

die Nordsee ist ein Randmeer des Atlantischen Ozeans

die Nordsee ist ein wichtiger Handelsweg und dient als Weg Mittel- und Nordeuropas zu den Weltmärkten

die Fläche beträgt 570.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 700 Meter tief

Weltraum: Das sind die Pläne

Laut des gegründeten Konsortiums German Offshore Spaceport Alliance GmbH (Gosa) soll dort bis spätestens 2023 ein Weltraumbahnhof entstehen. Es könnten also bald von der Nordsee aus Raketen ins All starten. Das ist wirklich ein irres Vorhaben!

Wie die geplante Plattform dafür aussehen soll und welche Raketen dort starten könnten, liest du hier auf MOIN.DE.

Bald schon könnten Raketen von der Nordsee ins All steigen. (Symbolbild) Foto: imago images / imagebroker

Der Basis- und Logistikhafen für den Weltraumbahnhof könnte in Bremerhaven entstehen. Die Start-Plattform liegt von dort aus etwas 460 Kilometer weiter im äußersten Westen der deutschen Außenwirtschaftszone. (mia)

