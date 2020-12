Weltall-Sensation am 21. Dezember! Das gab es zuletzt im Jahr 1226

Die unerforschten Weiten des Weltalls üben eine enorme Faszination auf die Menschheit aus. Forscher gaben nun bekannt, das kurz vor dem Jahresende eine Überraschung am Himmel zu sehen sein wird.

Gerade in diesem Jahr sind gute Nachrichten dringend nötig. Daher kommt es gelegen, das Experten von einem Phänomen im Weltall berichte, welches zuletzt im Mittelalter aufgetreten ist.

Weltall: NASA kündigt erstaunliches Phänomen an

Der Planet Jupiter braucht 12 Jahre, um die Sonne zu umkreisen. Der Saturn braucht sogar 30 Jahre. Es kommt daher äußert selten vor, dass sich die beiden Planeten nahe kommen.

---------------

Das ist die Nasa:

Die Nasa wurde 1958 gegründet

Sie ist eine zivile US-Bundesbehörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft

Ihr Hauptsitz befindet sich in Washington D.C.

---------------

Doch in diesem Jahr wir der Saturn den Jupiter sogar überholen. Zuletzt war das im Jahr 1226 der Fall. Die Planeten liegen dabei so dicht aneinander, dass sie das Bild eines Doppelplaneten abgeben.

In einem Winkel von 0.1 Grad kommen sich die beiden Planeten so nah wie zuletzt vor 800 Jahren. Laut „CBS NEWS“ berichtete die NASA von dem Phänomen, welches am 21. Dezember am Himmel zu sehen sein wird.

In diesem jahr werden sich Jupiter und Saturn bei dem Umrunden der Sonne treffen. Foto: imago images / CHROMORANGE

Bis dahin kann man die Annäherung von Jupiter und Saturn Schritt für Schritt am Abendhimmel verfolgen. Überall auf der Welt soll diese Erscheinung sichtbar sein. Am besten kann man das Ereignis kurz nach Sonnenuntergang am südwestlichen Himmel beobachten.

-------------

------------

Experten zufolge soll dieser Doppelplanet erst im Jahre 2400 das nächste Mal im Weltall auftreten. (neb)