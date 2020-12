Weltall: Mysteriöse Spuren auf der Erde – gab es einen weiteren Planeten in unserem Sonnensystem?

Foto: imago images Ikon Images; Courtesy of NASA/USRA/Lunar and Planetary Institute (Montage: DER WESTEN)

Wir werden wahrscheinlich niemals alles über das Weltall erfahren. Es ist einfach unendlich. Dennoch forschen Wissenschaftler weiter. Diesmal haben sie auf der Erde mysteriöse Spuren gefunden, die Fragen aufwerfen.

Ein vom Southwest Research Institute (SwRI) geleitetes Team von Wissenschaftlern hat einen potenziell neuen Meteoriten-Eltern-Asteroiden identifiziert. Sie haben einen kleinen Splitter eines Meteoriten aus dem Weltall untersucht, der vor einem Dutzend Jahren auf der Erde eintraf.

Weltall: Stück wohl von Asteroid abgebrochen

Die Zusammensetzung eines Stücks des Meteoriten Almahata Sitta (AhS) deutet darauf hin, dass sein Mutterkörper ein Asteroid war, der ungefähr die Größe von Ceres, dem größten Objekt im Asteroiden-Hauptgürtel, hatte.

So ist unser Sonnensystem im Weltall aufgebaut. Foto: imago images / Ikon Images

Gebildet wurde das Stück aus dem Weltall wohl in Gegenwart von Wasser unter mittleren Temperaturen und Druck. „Kohlenstoffhaltige Chondriten, Meteoriten, zeichnen die geologische Aktivität während der frühesten Phasen des Sonnensystems auf und geben Einblicke in die Geschichte ihrer Mutterkörper“, sagt Dr. Vicky Hamilton, wissenschaftliche Mitarbeiterin am SwRI.

------------------------

Das ist das Weltall:

Der ganze Weltraum und die Gesamtheit der darin existierenden materiellen Dinge

Das Weltall, auch Universum oder Kosmos genannt, entstand vermutlich vor etwa 13,8 Milliarden Jahren durch einen Urknall

Universum dehnt sich zunehmend aus

in jede Richtung über 40 Milliarden Lichtjahre groß

------------------------

„Einige dieser Meteoriten werden von Mineralien dominiert, die auf den Kontakt mit Wasser bei niedrigen Temperaturen und Druck hinweisen. Die Zusammensetzung anderer Meteoriten deutet auf eine Erhitzung in Abwesenheit von Wasser hin. Beweise für Metamorphismus in Anwesenheit von Wasser bei mittleren Bedingungen gab es bisher praktisch nicht.“

Weltall: Unbekanntes Objekt in Frühzeit des Sonnensystems?

Asteroiden und Meteoriten, die manchmal von ihnen stammen, sind Überbleibsel der Entstehung unseres Sonnensystems im Weltall vor 4,6 Milliarden Jahren. Die meisten befinden sich im Asteroiden-Gürtel zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter. Durch Kollisionen und andere Ereignisse wurden sie zerbrochen und ihre Überreste in das innere Sonnensystem geschleudert.

------------------------------

Mehr aus der Wissenschaft:

Wissenschaft: Ostsee-Taucher suchen Netze im Meer – plötzlich stoßen sie auf seltenes Relikt

Wissenschaft: Mysteriöses Objekt verschwindet aus Wüste – unglaublich, wo es wieder auftaucht

Wissenschaft: Ewiges Leben? Forscher machen wichtige Entdeckung

------------------------------

Weltall: Wie groß war der Mutter-Asteroid?

„Uns wurde eine 50-Milligramm-Probe von AhS zur Untersuchung zugeteilt. Wir montierten und polierten den winzigen Splitter und untersuchten seine Zusammensetzung mit einem Infrarotmikroskop. Die Spektralanalyse identifizierte eine Reihe von hydratisierten Mineralien, insbesondere Amphibole, was auf mittlere Temperaturen und Druck und eine längere Periode wässriger Alteration auf einem Mutterasteroiden mit einem Durchmesser von mindestens 400 und bis zu 1.100 Meilen hinweist“, sagt Hamilton.

Das gefundene Stück aus dem Weltall ist eine zufällige Quelle von Informationen über frühe Materialien des Sonnensystems, die nicht durch CC-Meteoriten in den Sammlungen der Wissenschaftler vertreten sind. (ldi)

+++ Wissenschaft: Seltenes Tier entdeckt! DAS hast du sicher noch nicht gesehen +++

Ebenfalls interessant: Forscher gruben in Pompeji in Italien. Unglaublich, was sie in der Stätte, die vor fast 2000 Jahren von der Asche eines Vulkans begraben wurde, entdeckten. Hier liest du mehr <<<