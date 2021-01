Weltall: Meldung sorgt für heftige Schlagzeilen! „Wir sind sehr besorgt“

Weltall: Japanische Forscher tüfteln an einer ungewöhnlichen Idee. (Symbolbild)

Im Weltall rund um unserem Planeten herrscht reger Betrieb: Rund 6.000 Satelliten umkreisen zurzeit die Erde – und das mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 28.000 Stundenkilometern.

Doch nur noch die Hälfte der Satelliten ist überhaupt noch in Betrieb. Die restlichen geistern durch die Umlaufbahn – und kollidieren ein ums andere Mal miteinander. Aus den Bruchstücken entstand in den letzten Jahren eine Schrottwolke im Weltall, die rund 128 Millionen Objekte mit bis zu zehn Millimetern Größe beinhaltet. Diese Wolke könnte im schlimmsten Fall zukünftige Raumfahrtmissionen verhindern. Japanische Forscher tüfteln deshalb an einer ungewöhnlichen Idee.

Weltall: Ex-Astronaut will Holz-Satellit entwickeln

Der japanische Ex-Astronaut Takao Doi (66) und einige Forscher an der Universität Kyoto haben sich mit dem Holzverarbeitungsunternehmen „Sumitomo Forestry“ zusammengetan. Ihr Plan: Ein Konzept für einen neuen Satelliten aus Holz entwickeln.

Wäre ein Holz-Satellit beim Verglühen weniger gefährlich als einer aus Aluminium? (Symbolbild) Foto: imago images / Science Photo Library

Ja, richtig gehört: Ein Satellit aus Holz. Der theoretische Vorteil: Wenn diese Holz-Kapseln am Ende ihrer Lebenszeit verglühen, ist die Gefahr für freigesetzte Schadstoffe oder herabstürzende Einzelteile sehr viel geringer als bei den Vertretern aus Aluminium.

+++ Weltall: Mysteriöse Spuren auf der Erde – gab es einen weiteren Planeten in unserem Sonnensystem? +++

„Wir sind sehr besorgt über die Tatsache, dass alle Satelliten, die wieder in die Erdatmosphäre eintreten, verbrennen und winzige Aluminiumpartikel erzeugen, die viele Jahre lang in der oberen Atmosphäre schweben werden“, erklärte Takao Doi im Gespräch mit dem britischen Sender „BBC“.

Experte findet Idee „nicht komplett abwegig“

Der „Spiegel“ hat den Ingenieur Holger Krag von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) gefragt, wie realistisch diese ungewöhnliche Idee erscheint. Dessen Urteil: „Ein bisschen kurios – aber nicht komplett abwegig.“

----------------------------------

Mehr News:

Bayern: Anwohner beobachten Massentourismus in den Bergen – dann platzt ihnen der Kragen

Euro: Hast du diese 1-Euro-Münze im Portemonnaie? Sie ist ein Vermögen wert

Corona: Virologe Drosten in Sorge über erste Jahreshälfte – „Sehr kompliziert“ +++ Söder will Lockdown-Verlängerung

---------------------------------

Dennoch: Die Gefahr beim Weltraumschrott ist nicht zwingend das Material der Partikel – sondern die Bewegungsenergie, die sie in der Umlaufbahn der Erde aufnehmen. Wenn ein Bruchstück mit großer Wucht auf einen anderen Satelliten oder eine Raumstation trifft, ist das sowohl bei Aluminum- als auch bei Holzstücken sehr gefährlich. (at)