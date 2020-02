Welt: Menschheit in Gefahr? Experten in Aufruhr – „Zutiefst besorgniserregend“

Eine insektenfreie Welt ohne Spinnen, Mücken und die Raupe des Eichenprozessionsspinners – ein Traum für alle, die sich vor den kleinen Viechern ekeln.

Diese Vorstellung ist gar nicht so utopisch, wie sie vielleicht klingt. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Anzahl der Insekten auf der ganzen Welt in den letzten 30 Jahren dramatisch gesunken ist. Und dieses Insektensterben sei auch für die Menschheit „zutiefst besorgniserregend“. Das berichten Forscher in einer Studie im „Biological Conservation Journal“.

Welt: Wissenschaftler mit schockierenden Daten

In einer Studie aus Deutschland haben Forscher festgestellt, dass die Anzahl der Insekten hierzulande seit 1989 um 75 Prozent gesunken ist. Das ist problematisch, denn es könnte zu einem „katastrophalen Kollaps des gesamtem Ökosystems“ führen, heißt es dort.

Wissenschaftler warnen vor dem Aussterben vieler Insektenarten. Foto: imago images / UIG

Doch es gibt nicht nur weniger Insekten, sondern auch immer weniger Arten. Die Wissenschaftler sprechen mittlerweile von einer „Aussterbe-Krise“.

„Die Schicksal der Menschen und der Insekten sind eng verknüpft“, wissen die Forschenden. „Derzeit sterben viele Insekten aus, und das ist zutiefst besorgniserregend. Bisher kennen wir allerdings nur die Spitze des Eisbergs.“

Menschen verursachen Insektensterben

Es gebe zwar nur wenige Langzeit-Daten über Insektenpopulationen. „Wir wissen nicht alles darüber – genau genommen wissen wir sehr wenig – aber wenn wir auf bessere Informationen warten, ist es vielleicht schon zu spät“, sagt Prof. Pedro Cardoso, der an der Studie beteiligt ist.

Folgende Ursachen haben die Forschenden für das Insektensterben ausgemacht:

Zerstörung des Lebensraums für Landwirtschaft und Bau

Die intensive Nutzung von Pestiziden

Umweltverschmutzung durch die Industrie

Lichtverschmutzung durch immer mehr Lichtquellen in der Nacht

Einschleppung gebietsfremder Insektenarten

Klimawandel

Es gibt jedoch auch eine gute Nachricht: Die Forscher sind sich einig, dass noch nicht zu spät sei, das Insektensterben aufzuhalten. „Die Lösungen haben wir schon, wir müssen sie aber zwingend umsetzen“, sagt Cardoso.

Forscher mit Lichtblick: Noch nicht zu spät, das Insektensterben aufzuhalten

Jeder könne seinen Teil zur Rettung beisteuern, zum Beispiel mit einem insektenfreundlichen Garten. „Wenn viele Menschen mithelfen, kann das einen großen Unterschied für die Insekten machen“, hofft Cardoso im „Biological Conservation Journal“.

Übrigens sei der Ekel vor den kleinen Kriechtieren eine Frage der Einstellung. „Ich habe noch kein Kleinkind gesehen, dass sich vor Insekten oder Spinnen geekelt hätte. Diese Angst ist kulturell erlernt“, erklärt Cardoso. (vh)