  4. Nächste Weihnachtsmarkt-Absage! Es ist schon das zweite Mal

Für Weihnachtsfans folgt jetzt der nächste schwere Schlag! Denn jetzt wurde der nächste Weihnachtsmarkt für dieses Jahr abgesagt.

© IMAGO/snapshot

Gerade erst wurde bekannt, dass ein vor kurzer Zeit erst ins Leben gerufener Weihnachtsmarkt in Hamburg in diesem Jahr schon wieder vor dem Aus steht. Dabei dreht es sich um den Adventsmarkt im Stadtteil Rahlstedt. Was dahinter steckt, kannst du hier nachlesen >>>.

Nun erreicht Fans von Glühwein, gebrannten Mandeln und Co. die nächste Hiobsbotschaft – schon wieder aus dem hohen Norden! Denn jetzt folgt die nächste Weihnachtsmarkt-Absage.

Deutscher Weihnachtsmarkt zum 2. Mal abgesagt

Im vergangenen Jahr konnte der Rostocker Weihnachtsmarkt im Iga Park bereits nicht stattfinden. Als Grund nannten die Veranstalter nur „zu viele Faktoren“, die zusammen gekommen seien. „Dennoch Vorfreude, es wird ’nur‘ verschoben auf 2025, dann mit 4 Adventswochen um bei Feuer, heißem Met und lieben Gesprächen die Weihnachtszeit einzuläuten!”

Doch wie die „Ostsee Zeitung“ angibt, soll der historische Weihnachtsmarkt im Iga-Park auch für 2025 erneut abgesagt worden sein. Die Veranstalter selbst haben dazu bislang noch keine weiteren Angaben gemacht.

Noch mehr Märkte auf der Kippe?

Auch der Weihnachtsmarkt am Schloss Bodelschwingh in Dortmund wurde für dieses und nächstes Jahr bereits abgesagt. Immerhin nannte man hier Gründe für die Absage. Dahinter sollen Renovierungsarbeiten am Schloss stecken.

Ansonten sieht es beim Adventsangebot in Deutschland aber mehr als gut aus. Entgegen Behauptungen auf TikTok, die zuletzt hohe Wellen schlugen, dass hunderte von Weihnachtsmärkten abgesagt wurden, ist laut einem Faktencheck von „dw“ nichts dran an der Meldung. So sollen allein in Berlin in diesem Jahr wieder über 60 Märkte stattfinden. Auch in anderen Großstädten wie Leipzig, Dresden, Köln, Frankfurt und Hamburg wurde für die ersten Märkte bereits aufgebaut. Die Vorfreude steigt schon jetzt!