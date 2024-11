Weihnachtsmarkt muss Besucher abweisen – Adventszeit fällt komplett ins Wasser

„Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es vieles zu entdecken, auf dem Weihnachtsmarkt duftet es an allen Ecken“, das kann Volker Rosin (68) wirklich aus vollem Halse singen! Schließlich ist bekannt, dass die Märkte nicht nur weihnachtliche Vorfreude wecken, nein, sie locken auch mit allerlei Leckereien.

Doch nun hat ein Weihnachtsmarkt viele Glühwein-Fans enttäuscht. Er scheucht zahlreiche Besucher weg – ein Bummel über den Markt ist für sie unmöglich. Aber warum?

Weihnachtsmarkt: HIER haben viele Touristen keinen Zugang

Eigentlich sollte der Ort an vier Wochenenden mit vielen Lichtern erleuchtet werden. Dazu gesellt sich nicht nur ein Hauch von Mystik und Romantik, nein, auch zahlreiche Kunsthandwerker bieten ihre Produkte zum Verkauf an. Zudem lockt der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht (Schwarzwald) nicht nur mit einem XXL-Weihnachtsbaum, sondern auch mit günstigen Eintrittspreisen.

+++ Steeler Weihnachtsmarkt: Glühwein-Verkäufer will bei Preis-Wahnsinn nicht mitmachen – „Verdiene ich lieber weniger“ +++

So kostete das Ticket für Erwachsene bei Ankunft bis 16 Uhr ca. 5,50 Euro, danach 7,50 Euro. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre waren dagegen frei. Wer jetzt aber schon auf der Suche nach einem Ticket war und einen Mini-Urlaub geplant hat, muss enttäuscht werden.

Zum ersten Mal in seiner Geschichte ist der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht, laut „schwarzwald-aktuell“ ausverkauft. Und das bereits zwei Wochen vor Beginn! Klar, freut sich der Veranstalter. Auf der anderen Seite sind viele Weihnachtsfans enttäuscht, schließlich können sie den Markt nicht mehr besuchen.

Hohe Ticketpreise und Fälschung – Obacht ist geboten

Logisch, dass es trotz des (offiziellen) Ticketstopps zahlreiche Anfragen aus dem In- und Ausland hagelt. Hier ist nun besondere Vorsicht geboten, da zahlreiche Drittanbieter oder Privatpersonen ihre Tickets zu hohen (!) Preisen anbieten.

Es könnte sich um Kopien handeln, so die „tagesschau“. Spätestens bei der Einreise dürfte diese Geschichte auffliegen und der Käufer wäre der Dumme.

Diese Artikel könnten dir auch gefallen:

Nun zum Glück gibt es nicht nur diese schönen Weihnachtsmärkte – auch die Niederlande lockt mit allerlei Highlights. Welche das sind und vor allem wo man die findet? Das kannst du HIER nachlesen.