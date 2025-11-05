Von wegen Köln, Hamburg & Co.: Weihnachtsmarkt in Bayern sorgt für Hype – nun reagiert die DB

Glühwein-Duft, gebrannte Mandeln und allerlei weihnachtliche Musik: In wenigen Tagen öffnen die ersten Weihnachtsmärkte in Deutschland. So etwa einer in Hamburg am 14. November – ebenso wie die vielen in Köln. Logisch, dass viele schon den Kalender zücken und sich die einzelnen Öffnungstage eintragen.

Und wenn man schon dabei ist – und auch ein paar Tage Urlaub übrig hat – kann man mal nach Bayern fahren, denn dort soll es den schönsten Weihnachtsmarkt geben. Nun reagiert sogar die Deutsche Bahn auf dieses Highlight …

Weihnachtsmarkt in Bayern ist Spitzen-Sieger – doch warum?

Das Reisemagazin „Time Out“ hat nämlich zahlreiche Märkte in Europa bewertet und die Top 20 gekürt. Der Gewinner? Der Nürnberger Christkindlesmarkt! Und ab dem 28. November verwandelt sich die Nürnberger Altstadt wieder in ein echtes Winter-Wunderland – und das bis Heiligabend! Auf dem Hauptmarkt und den angrenzenden Straßen erwarten die Stadt Tausende Besucher – nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus der ganzen Welt.

Dabei thront über dem Markt der kunstvolle Turm des Schönen Brunnens, während es nach Lebkuchen und Nürnberger Bratwürsten duftet. Familien posieren für Erinnerungsfotos mit den goldhaarigen „Engeln“, Erwachsene gönnen sich Glühwein oder das lokale Rauchbier in praktischen Bechern zum Mitnehmen. Doch damit nicht genug: Der Nürnberger Christkindlesmarkt bietet nicht nur allerlei leckere Dinge, sondern gibt es schon seit mehreren Jahrhunderten. Laut ersten Aufzeichnungen gibt es ihn nämlich schon seit dem 16. Jahrhunderts.

Rede vom Christkind – HIER kannst du sie sehen

Apropos Tradition: Vor allem die Rede des alle zwei Jahre wechselnden Christkinds sorgt bei vielen für feuchte Augen. Genau dieses liest nämlich jedes Jahr aufs Neue den Prolog von Friedrich Bröger vor – dem Sohn des Nürnberger Dichters Karl Jörg. Daher kaum verwunderlich, beginnt die Rede (eben auch in diesem Jahr) mit den Worten: „Ihr Herrn und Frau’n, die Ihr einst Kinder wart, ihr Kleinen am Beginn der Lebensfahrt, ein jeder, der sich heute freut und morgen wieder plagt: Hört alle zu, was euch das Christkind sagt!“. Diesmal übernimmt die 15-jährige Nora Falk das Amt des Nürnberger Christkinds für die Saison 2025/26 – so wird sie am 28. November von der Empore der Frauenkirche auf dem Hauptmarkt die Rede lesen.

Und wer nicht live dabei sein kann, muss trotzdem nicht traurig sein, denn es gibt zahlreiche Übertragungen. So zeigt etwa das Bayerisches Fernsehen den Prolog von 17.30 bis 18 Uhr in der „Abendschau“. SAT.1 Bayern ist ab 17.30 Uhr live auf dem Hauptmarkt dabei, Franken Fernsehen strahlt von 18 bis 18.30 Uhr eine Sondersendung aus (stündlich wiederholt). Auch die Radiosender Hit Radio N1, 98.6 charivari, Radio F und Radio Gong übertragen die Eröffnung live.

DB reagiert: Weihnachtsmarkt in der Reiseankunft vermerkt

Und wer mit dem Auto nicht fahren will, kann beruhigt sein: Die Deutsche Bahn hat sich auf das Highlight-Event eingestellt, damit die Besucher stressfrei anreisen können. Denn wer mit der Bahn kommt, findet in der Reiseauskunft der DB bereits den Christkindlesmarkt als Ziel voreingestellt – inklusive Nahverkehr und günstigen Länder-Tickets.

Dort ist auch vermerkt, dass es vom Nürnberger Hauptbahnhof nur ein kurzer Spaziergang durch den Handwerkerhof auf die Königstraße ist und nach 10–15 Minuten erreicht man den Hauptmarkt. Alternativ kann man mit der U1 oder U11 eine Station bis zur Lorenzkirche fahren und von dort ausgeschildert weiterlaufen.

Somit ist klar: Dem weihnachtlichen Besuch in Bayern steht nichts mehr im Wege – doch wann findet er überhaupt statt? Nun, hier die Antwort: Der Nürnberger Christkindlesmarkt 2025 öffnet seine Pforten vom 28. November bis zum 24. Dezember und hat täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet – nur an Heiligabend ist schon um 14 Uhr Schluss.