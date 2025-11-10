Weihnachtsmarkt in Magdeburg darf nicht öffnen – er ist zu unsicher!

Gerade erst geht der erste Prozesstag im Fall gegen den Weihnachtsmarkt-Attentäter von Magdeburg zu Ende, da folgt schon die nächste Nachricht. Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg darf nach aktuellem Stand nicht öffnen!

Der Markt wurde bisher nicht genehmigt, da offenbar noch über das Sicherheitskonzept diskutiert wird. Die Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) informierte am Montagabend (10. November) den Stadtrat in einer Sondersitzung.

Weihnachtsmarkt Magdeburg aus Sicherheitsgründen nicht genehmigt

Eigentlich sollte der Markt am 20. November startet. Die ersten Buden stehen bereits seit Oktober auf dem Alten Markt bereit. Nun bleiben die Hütten aber erst einmal geschlossen. Nur wenige Stunden nach dem Prozessauftakt gegen den Attentäter von Magdeburg erhielt der Markt keine Genehmigung.

In einem Schreiben der Landesverwaltung an die Stadt kritisiert diese das Sicherheitskonzept des Weihnachtsmarktes, unter anderem in puncto Zufahrtsschutz und Sicherheitskräfte. Der Veranstalter verkenne seine Pflichten, heißt es darin.

Uneinigkeiten beim Sicherheitskonzept

Oberbürgermeisterin Borris kritisiert hingegen das Vorgehen des Landesverwaltungsamtes. Die Weihnachtsmarktgesellschaft ebenso, lehne einige der vom Land geforderten Maßnahmen ab, während sie andere zu integrieren gedenke.

„Trotz der gegenteiligen Rechtsauffassung, die wir gegenüber dem Landesverwaltungsamt in dieser Frage haben, wird die Landeshauptstadt aufgrund der Weisung des Amtes vorerst keine Genehmigung für den diesjährigen Weihnachtsmarkt erteilen können“, so Borris. Sie zeigte sich jedoch optimistisch, dass man sich einigen und der Weihnachtsmarkt dennoch stattfinden könne.

Die Diskussion wurde durch den tragischen Vorfall im letzten Jahr ausgelöst, als ein 51-Jähriger mit seinem Auto in die Besuchermenge auf dem Weihnachtsmarkt fuhr und dabei sechs Menschen tötete sowie über 300 weitere verletzte. Während dieser nun auf der Anklagebank sitzt, versucht der Veranstalter den diesjährigen Weihnachtsmarkt zu retten. (mit dpa)