Todesfahrer von Magdeburg vor Gericht – er kommt mit dem Hubschrauber

Es war kurz vor Weihnachten, als ein Anschlag ganz Deutschland erschütterte. Am 20. Dezember 2024 steuerte Taleb Al-Abdulmohsen sein Auto auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Über 300 Menschen wurden damals verletzt. Sechs Personen verloren kurz vor dem Heiligen Abend ihr Leben.

Nun, fast ein Jahr später steht der Todesfahrer von Magdeburg vor Gericht. Die Anklage wirft Al-Abdulmohsen unter anderem den Mord an sechs Menschen und versuchten Mord in 338 Fällen auf. Es ist einer der größten Prozesse der deutschen Nachkriegsgeschichte, der ab Montag (10. November 2025) vor dem Landgericht Magdeburg beginnt.

++ Hier aktualisieren ++

Montag, 10. November 9.20 Uhr: Die Anwälte von Taleb al-Abdulmohsen stehen bereits neben dem Glaskäfig des Angeklagten, das berichtet die „Bild“. Dabei handle es sich um Thomas Breiter und Thomas Rutkowski. Doch einen der beiden Anwälte möchte der Angeklagte wohl noch loswerden, so die „Bild“.

Montag, 10. November 8.45 Uhr: Wie der „NDR“ berichtet, ist der Täter ist zum Prozess in Magdeburg eingetroffen! Mit dem Hubschrauber und anschließend per Fahrzeugkolonne wurde er wohl unter großen Sicherheitsvorkehrungen zum Gericht gebracht.

Montag, 10. November 8.15 Uhr: Seit 6.30 Uhr können Zuschauer und Medienvertreter in den provisorischen Gerichtssaal. Dieser wurde eigens für den Prozess gebaut worden, da die bestehenden Gerichtssäle in Sachsen-Anhalt zu klein seien, zudem nicht die nötigen Sicherheitsstandards erfüllen würden.

++ Strikte Regeln auf NRW-Weihnachtsmarkt: Polizei kann es jederzeit tun ++

Der Andrang ist riesig. So riesig gar, dass es am Morgen zu Verkehrsbehinderungen gekommen war. Wie der MDR berichtet, soll eine Mischung aus Schaulust und Berufsverkehr die Straßen rund um den Gerichtssaal verstopft haben.