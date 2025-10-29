Weihnachtsmarkt-Saison bereits eröffnet – hier bekommst du schon Glühwein & Co.

In Bayreuth beginnt der festliche Winterspaß besonders früh. Bereits Mitte Oktober eröffnete in der Maximilianstraße das „Winterdorf“ am Alten Schloss. 70 Tage vor Weihnachten locken Glühweinbuden, Alpenflair und süße sowie herzhafte Speisen, die jährlich rund 120.000 Besucher anziehen. Eine beliebte Veranstaltung, die weit vor den klassischen Weihnachtsmärkten startet!

Früher Glühweinspaß: Weihnachtsmärkte starten bald

Auch in anderen Städten geht der weihnachtliche Zauber schon vor der Adventszeit los. In Hannover beginnt der „Winterzauber Herrenhausen“ am 29. Oktober, und Berlin lädt zur „Winterwelt am Potsdamer Platz“ ab dem 31. Oktober. Die „Lichtenberger Winterzeit“ startet sogar schon Anfang November mit allem, was einen Weihnachtsmarkt ausmacht.

Dieser Weihnachtsmarkt findet jedoch nicht mehr statt: Weihnachtsmarkt in Deutschland abgesagt – er kehrt nie wieder zurück

Natürlich warten die tradionellen Weihnachtsmärkte meist bis nach Totensonntag (dieses Jahr am 23. November). So öffnen etwa die berühmten Märkte in München oder Frankfurt erst am 24. November. Der Dresdner Striezelmarkt, einer der ältesten seiner Art, wird am 26. November seine Tore öffnen. Doch für viele Städte steht immer öfter der frühe Winterzauber im Fokus.

+++ auch abgesagt: Nächste Weihnachtsmarkt-Absage! Es ist schon das zweite Mal +++

Winterdorf oder Weihnachtsmarkt? Die Grenzen verschwimmen

Bayreuth macht mit seiner langen Öffnungszeit bis Jahresende vor, wie Winter- und Weihnachtsmärkte verschmelzen können. Kombiniert wird dies mit Après-Ski-Hits, Live-Musik und einem Kinderprogramm, das besonders Familien begeistert. Vom ersten Glühwein des Jahres bis zur Silvesternacht: Das Angebot wird durch das vielseitige Programm immer beliebter.

Essen geht einen ähnlichen Weg. Dort eröffnet der „Steeler Weihnachtsmarkt“ bereits Anfang November. Auch die Innenstädte von Duisburg und Essen selbst starten bereits Mitte November. Ob Winterdorf oder klassischer Weihnachtsmarkt – der frühe Start sorgt oft für Besucherrekorde, trotz milder Temperaturen im Herbst. (mit dpa)