Weihnachtsmarkt: Dieser Preis-Schock treibt Besucher in den Wahnsinn

Seit einigen Wochen sind die Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland wieder geöffnet, für viele Menschen gehört der regelmäßige Besuch der Glühweinstände und Fressbuden zur Vorweihnachtszeit dazu.

Doch ein Abend auf dem Weihnachtsmarkt kann je nach Region ganz schön teuer werden – vor allem, da ein beliebter Klassiker ordentlich im Preis gestiegen ist.

Weihnachtsmarkt: Glühwein deutlich teurer geworden

Wer kennt es nicht? An einem geselligen Abend mit Freunden oder Arbeitskollegen auf dem Weihnachtsmarkt rinnt einem das Geld vor allem am Glühweinstand schnell mal durch die Finger. Das kann allerdings nicht nur an der ausgelassenen Stimmung und dem steigenden Alkoholpegel liegen, sondern auch an den handfesten Preiserhöhungen auf vielen weihnachtlichen Märkten.

Laut einer Erhebung des Online-Reiseportals „We love Holidays“ sind die Preise für Glühwein nahezu überall in Deutschland deutlich gestiegen. Im Vergleich 16 deutscher Städte zwischen den Jahren 2018, 2023 und 2024 ist vor allem der Preis-Sprung zwischen 2018 und 2024 am größten.

+++ Weihnachtsmarkt: Mädchen (9) war nach Auftritt am Nikolaustag verschwunden – endlich wieder aufgetaucht +++

Weihnachtsmarkt: Glühwein mittlerweile gut einen Euro teurer

So gab es 2018 in vielen Städten die Tasse Glühwein noch für durchschnittlich drei Euro zu haben, das sieht sechs Jahre später schon anders aus. In diesem Jahr gibt es kaum noch Glühwein für drei Euro, mittlerweile werden pro Tasse vier Euro bis 4,50 Euro fällig.

Mehr aktuelle Themen und News:

Besonders Hamburg, Nürnberg und Leipzig haben von 2018 bis 2024 einen großen Sprung gemacht – von drei Euro auf 4,50 Euro. In der NRW-Stadt Essen fand die drastische Erhöhung dagegen erst von 2023 auf 2024 statt, bis vor einem Jahr kostete der Glühwein 3,50 Euro statt jetzt vier Euro. Immerhin: 11 der 16 geprüften Städte blieben ihrem Glühwein-Preis in den letzten 12 Monaten treu, erhöhten gar nicht.

Möchtest du dennoch einmal Geld für den Weihnachtsmarkt-Klassiker sparen, findest du in dem Video zu diesem Artikel einen gutes Rezept für selbstgemachten Glühwein.