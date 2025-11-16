Deutscher Weihnachtsmarkt in England wird zum Besuchermagneten! Diese Stadt ist Schuld

Glühwein, Würste und „Ebbelwei“: Der traditionsreiche „Frankfurt Christmas Market“ hat erneut die britische Großstadt Birmingham in eine Weihnachtswelt verwandelt. Der weltweit größte deutsche Weihnachtsmarkt außerhalb des deutschsprachigen Raums empfängt dieses Jahr Millionen Besucher und feiert sein 25-jähriges Bestehen. Bis Heiligabend sollen über fünf Millionen Gäste die Stände besuchen.

Weihnachtsmarkt zieht Millionen Gäste an

Seit 1997 bringt die Stadt Frankfurt am Main weihnachtliches Flair nach England. Seit 2001 findet der Markt im Herzen Birminghams statt und zeigt, dass Frankfurt nicht nur als Finanzmetropole, sondern auch mit gemütlicher Feststimmung begeistern kann. „Dass Frankfurt nicht nur für Business und Banken, sondern insbesondere auch für Beisammensein in gemütlicher Atmosphäre steht, können wir besonders gut auf dem Weihnachtsmarkt in Birmingham zeigen“, sagte Thomas Feda, Geschäftsführer der Frankfurter Tourismus und Congress GmbH.

Auch interessant: McDonald’s wirbt für Monopoly-Gewinnspiel – Kunden fallen vom Glauben ab

Mit mehr als 60 Ständen bietet der Weihnachtsmarkt eine Vielfalt, die seinesgleichen sucht. Heißer „Ebbelwei“, würziger Glühwein, herzhafte deutsche Bratwürste und süße Leckereien gehören genauso dazu wie liebevoll gestaltetes Kunsthandwerk und originelle Geschenkideen – perfekt für die Vorfreude auf Weihnachten!

Weihnachtsmarkt begeistert seit Jahrzehnten

Gäste aus dem gesamten Vereinigten Königreich strömen jedes Jahr nach Birmingham, um Teil dieses deutschen Wintermärchens zu sein. Der Markt ist ganztägig geöffnet und hat sich über die Jahrzehnte zu einer festen Institution in der britischen Adventszeit entwickelt. Die enge Verbindung zur Partnerstadt Frankfurt, die den Markt organisiert, hat sich bewährt und wird von den Besuchern sehr geschätzt.

Mehr Nachrichten für dich:

Der „Frankfurt Christmas Market“ verbindet Tradition mit internationaler Gastfreundschaft und schafft eine einmalige Atmosphäre. Hier treffen sich Menschen, um bei einem Glas heißen Apfelwein und köstlichen Speisen die Vorweihnachtszeit zu genießen. Schon seit Generationen gilt dieser Weihnachtsmarkt als Inbegriff deutsch-britischer Freundschaft – und wird auch in seinem 25. Jahr wieder ein Publikumsmagnet sein.