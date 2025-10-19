Bester Weihnachtsmarkt Europas ist in Deutschland zu finden! Er ist kein Unbekannter

Deutschland ist seit eh und je bekannt für seine tollen Weihnachtsmärkte. In vielen deutschen Großstädten laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. In wenigen Wochen öffnen die ersten Märkte ihre Pforten.

Bevor die Weihnachtszeit mit der Eröffnung des ein oder anderen Marktes so richtig losgeht, hat das Magazin „Time Out“ verschiedenste Weihnachtsmärkte in Europa bewertet. Dabei steht ein deutscher Markt auf dem Platz an der Sonne.

Nürnberg Weihnachtsmarkt auf der Eins

Ob Hamburg, Berlin, Köln, München, ob Großstadt oder Kleinstadt – Weihnachtsmärkte findet man in Deutschland überall. Für viele Menschen ist es die schönste Zeit des Jahres, sich mit Freunden, Bekannten oder der Familie zu einem warmen Glühwein oder einem Punsch zu treffen und das Jahr langsam aber sicher ausklingen zu lassen.

Bei der Frage nach den schönsten Weihnachtsmärkten Deutschlands fällt ein Stadtname immer wieder: Nürnberg. Das Frankenland hat so einiges zu bieten – ab November mit dem Christkindlesmarkt noch ein Highlight mehr. Das sieht auch das „Time Out“-Magazin so. Denn laut des Magazins ist in Nürnberg der schönste Weihnachtsmarkt Europas zu finden.

Begründet wird diese Auszeichnung vor allem mit dem abwechslungsreichen Angebot. Für Familien, junge Erwachsene, Freundesgruppe oder Arbeitskollegen würde Nürnberg alles in allem am meisten zu bieten haben. Der Nürnberger Christkindlesmarkt sei gut für einen Drink bzw. gut zum Anstoßen geeignet, heißt es.

Drei deutsche Märkte unter den Top 20

Der fränkische Markt öffnet am 28. November 2025 und geht bis Heiligabend. Auf Platz zwei folgt indessen Manchester, auf drei Paris. Neben Nürnberg sind noch zwei weitere deutsche Weihnachtsmärkte von „Time Out“ ausgezeichnet worden. So rangiert der Aachener Weihnachtsmarkt am Münsterplatz auf der 12 und der Markt in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf auf der 17.

Weitere News:

NRW ist also gleich zweimal in den Top 20 vertreten, während Nürnberg die deutsche Fahne am höchsten hält. Wer den Christkindlesmarkt in Nürnberg also noch nicht besucht hat, sollte dies dringend nachholen.