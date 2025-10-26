Weihnachtsmarkt in Deutschland abgesagt – er kehrt nie wieder zurück

Der November steht kurz bevor – und damit auch der Beginn der Weihnachtsmarkt-Saison in Deutschland. In den Tagen und Wochen bis zum ersten Advent öffnen nach und nach die Weihnachtsmärkte in der Bundesrepublik ihre Tore – und laden ein zum gemütlichen Bummel bei Glühwein, gebrannten Mandeln und stimmungsvoller Beleuchtung.

Über 2.500 Weihnachtsmärkte gibt es in Deutschland, in großen Städten oftmals mehrere verschiedene. Doch ein Weihnachtsmarkt in Hamburg, der erst vor zwei Jahren ins Leben gerufen wurde, steht nun schon wieder vor dem Aus – und zwar für immer!

Weihnachtsmarkt-Absage in Hamburg

Wie das „Hamburger Abendblatt“ berichtet, wird es den Weihnachtsmarkt im Stadtteil Rahlstedt – der dort seit 2023 unter dem Namen „Winterterrassen“ stattfand – in diesem Jahr nicht geben. Und nicht nur das: Auch in Zukunft soll das Event nicht mehr stattfinden.

Wer gehofft hatte, im Nordosten Hamburg eine neue kleine Vorweihnachts-Tradition einzuläuten, wurde nach nur zwei Jahren „Winterterrassen“ auf bittere Weise eines Besseren belehrt.

Die Vorsitzende des Rahlstedter Netzwerks, Cornelia Zander-Olofsson, spricht die schmerzhafte Wahrheit aus: „Die Umsätze, die die Standbetreiber in den vergangenen beiden Jahren bei uns erzielt haben, waren zu gering“.

Andere Weihnachtsmärkte werfen mehr Geld ab

Zu wenig Besucher – zu wenig Geld. Der Aufwand in Rahlstedt hat sich schlichtweg nicht gelohnt. „Die Rückmeldung, die wir bekommen, ist, dass sich auf anderen Märkten 2.000 bis 4.000 Euro mehr verdienen lassen“, erklärt Zander-Olofsson.

Weitere Nachrichten, die dich interessieren könnten:

Unter diesen Umständen wurde es schwer bis unmöglich, noch Schausteller zu finden, die die „Winterterrassen“ in Rahlstedt mit Leben hätten füllen können. Weitere Details zum Weihnachtsmarkt-Aus kannst du beim „Hamburger Abendblatt“ nachlesen <<